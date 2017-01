Co poróżniło Warszawę i Kijów?

10 grudnia ubiegłego roku ulicami Przemyśla przeszedł Marsz Orląt Przemyskich i Lwowskich. Choć formalnym organizatorem imprezy były prawicowe organizacje, to akcję poparli osobiście prezydent Przemyśla Robert Choma, a także jedna z filii IPN.

© AP Photo/ Czarek Sokolowski W Przemyślu doszło do rosyjskiej prowokacji?

Mijając budynek Ukraińskiego Domu Ludowego w Przemyślu, jeden z uczestników marszu wykrzyknął „Śmierć Ukraińcom!", a inni podchwycili hasło. „Zaraz też na YouTube pojawiło się nagranie z incydentu, które rozpętało skandal dyplomatyczny " — pisze Lenta.ru.

Niedługo potem, 17 stycznia, prezydent Przemyśla, udający się do Lwowa na zaproszenie konsula generalnego, został zatrzymany na granicy polsko-ukraińskiej, gdzie wręczono mu wydany przez SBU pięcioletni zakaz wjazdu na terytorium Ukrainy „za działalność mającą za zadanie wyrządzenie szkody bezpieczeństwu państwowemu Ukrainy, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem". Rozporządzenie zostało wydane 29 grudnia 2016 roku.

Polskie MSZ natomiast zagroziło, iż nie wyśle swoich delegatów na Polsko-Ukraińskie Forum Partnerstwa.

„To tylko początek. Następstwa będą poważne… Jeśli nie dojdzie do wyjaśnienia sytuacji, do uchylenia tej decyzji, nie wyobrażamy sobie dalszej współpracy" — powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak.

Z tego właśnie powodu doszło do uchylenia zakazu wydanego przez ukraińskie siły bezpieczeństwa.

„Służba bezpieczeństwa Ukrainy odwołała pięcioletni zakaz wjazdu na teren Ukrainy dla prezydenta Przemyśla Roberta Chomy. Jak przekazało źródło, uchylenie zakazu stało się możliwe dzięki interwencji samego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki" — informuje portal Zaxid.net.

Nie obeszło się też bez incydentów z obu stron. 10 stycznia, w Hucie Pieniackiej, w obwodzie lwowskim, wysadzono w powietrze płytę pamiątkową ku czci zamordowanych Polaków, a 25 stycznia w Bykowni, niedaleko Kijowa, nieznani sprawcy sprofanowali polski cmentarz wojenny, miejsce pamięci ofiar NKWD.

Ambasada RP na Ukrainie skierowała do MSZ Ukrainy notę protestacyjną, ale do tej pory nie ma wyraźnej reakcji ze strony ukraińskiej. Ukraińscy politycy dali tylko do zrozumienia, że mogła mieć miejsce interwencja jakiejś „strony trzeciej", niezainteresowanej dobrymi relacjami między Polską i Ukrainą.

© Sputnik. Vitaly Belousov Ukraiński über alles

W Rzeszowie natomiast policja bada sprawę pobicia ukraińskich studentów. Według oficjalnej informacji policji i konsulatu Ukrainy, pięciu Polaków zatrzymało trzech ukraińskich studentów, pytając, skąd przyjechali. Słysząc odpowiedź, zapytali Ukraińców o przynależność Lwowa, a potem „ukarali" za „błędną" odpowiedź.

„Prawda jest taka, że Ukraina gwałtownie traci ważnego sojusznika i swojego głównego adwokata w UE. Być może, już utraciła" — pisze Lenta.ru.

Antyukraińskość obecnej polskiej polityki jest oczywista. Co więcej, polskie społeczeństwo popiera ten wektor. Jeśli dzisiejsza Ukraina spotyka się z takim odrzuceniem w Polsce, to co dopiero mówić o zmęczeniu najważniejszych państw Europy zadających ton polityce UE. Tak wyraźny kurs na izolację jest najgorszą wiadomością dla obywateli Ukrainy" — reasumuje rosyjski portal.