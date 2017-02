„Nie tylko o relacjach dwustronnych, lecz o przyszłości całej Unii”

© AFP 2016/ Frederick Florin Kaczyński: Polska nie poprze Tuska

Program wizyty Angeli Merkel jest już znany: rozmowy z premier Szydło, prezydentem Dudą i prezesem Kaczyńskim. Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że Merkel pragnie wyrazić poparcie dla Donalda Tuska na kolejną kadencję w Radzie Europejskiej, a Polska ma przekonywać gościa o konieczności, oględnie mówiąc, „uregulowania życia w Unii Europejskiej". Korespondent radia Sputnik Leonid Sigan poprosił o komentarz na ten temat polityka i publicystę profesora Tadeusza Iwińskiego.

„Rozmawiamy dzisiaj, w piątek, przed szczytem Unii Europejskiej na Malcie. A z kolei ten szczyt jest w zupełnie nowych warunkach geopolitycznych i nie tylko. Donald Tusk w swoim liście sprzed kilku dni skierowanym do przywódców 27 państw UE, bo bez Wielkiej Brytanii, przedstawił, moim zdaniem, bardzo realistycznie, niczego nie ukrywając, jakie wyzwania stoją przed Unią i w ogóle przed całym światem.

Tusk wskazał na podstawowe cztery elementy. To znaczy: na asertywność sił, na niepokojące zjawiska związane z polityką Rosji wobec Europy Wschodniej (te ostatnie walki wokół Awdijiwki i nierozwiązany problem Ukrainy, to jest ogromny ból nie tylko dla Europy), trzecie zagrożenie związane z terroryzmem islamskim i wreszcie, co jest zupełnie nowym zjawiskiem, to polityka Stanów Zjednoczonych po objęciu stanowiska prezydenta przez Donalda Trumpa, który pod wieloma względami występuje antyunijnie. To nie było przypadkiem, że jako pierwszego polityka przyjął Nigela Faragea przywódcę UKIP-u, antyunijnej partii Wielkiej Brytanii. To wszystko razem składa się na to, że Unia Europejska przeżywa największy kryzys od czasu zimnej wojny.

Natomiast, jeżeli chodzi o, one były podstawą w dużej mierze tych nowych zjawisk, które miały miejsce w Polsce po 1989 roku dlatego, że Niemcy to jest nasz największy partner gospodarczy. To jest prawie 100 miliardów euro rocznie obrotów handlowych. To jest nasz największy inwestor i polityczny sojusznik na starym kontynencie. Dopiero co obchodziliśmy 25 rocznicę Traktatu Polsko-Niemieckiego o Przyjaźni i Współpracy, podpisanego przez ówczesnego kanclerza Helmuta Kohla.

Te stosunki są teraz i gorsze, i słabsze. De facto nie istnieje Trójkąt Weimarski, czyli Niemcy, Francja i Polska. Ta wizyta powinna więc doprowadzić do polepszenia tych stosunków. A co do poparcia pani kanclerz kandydatury Donalda Tuska, to rzeczywiście trzy lata temu, gdy on był kandydatem dla wielu dość niespodziewanym, bez poparcia Niemiec nic by się nie działo. Teraz też ma duże szanse, chociaż polski rząd wykazuje się dużym sceptycyzmem. Tam jedyna osoba, która mogłaby mu „zagrozić" to jest paradoksalnie prezydentFrançois Hollande, ponieważ nie kandyduje w najbliższych wyborach. Jednak Donald Tusk ma największe szanse, chociaż, jak wynika z kilku wystąpień Jarosława Kaczyńskiego i premier Beaty Szydło, polski rząd oficjalnie go nie popiera.

Dobrze, że dochodzi do tego spotkania. W tej chwili Unia znajduje się rzeczywiście na największym zakręcie i te wyzwania, o których mówiliśmy na początku od czasów zimnej wojny są największe. Dzisiaj, natomiast może dojść do tego, że Unia faktycznie podzieli się na co najmniej dwie grupy krajów.

Akurat jest 60 rocznica Traktatów Rzymskich. Ta stara szóstka i niektóre państwa skandynawskie, które mają euro i nie tylko, chcą większej integracji, a te pozostałe, w tym Polska, mogą być jakby, nie chcę powiedzieć maruderami, ale na pewno nie w czołówce tej nowej Europy integracyjnej. Dlatego ta wizyta będzie ważna i dobrze, że z wieloma rozmówcami pani kanclerz się spotka w Warszawie, ponieważ nie chodzi tylko o relacje dwustronne, lecz o przyszłość całej Unii i w ogóle o układ światowy.