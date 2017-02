Targalski chce iść na Moskwę. Razem z Ukrainą

Takie sensacje Targalski opowiedział w ostatnim wywiadzie dla portalu niezależna.pl.

„Jeśli żądamy potępienia UPA od Ukraińców, to oznacza, że domagamy się nie tylko osądzenia za ludobójstwo, ale również za walkę z Sowietami. Jest to nie do przyjęcia. Ukraińcy tak samo nie chcą, byśmy wybierali im bohaterów jak my nie chcemy, by nam wybierali ich Niemcy czy Rosjanie" — powiedział dziennikarzom.

Natomiast w komentarzach pod opublikowanym wywiadem wzywał do wspólnego pójścia „na Moskwę": „A może Moskwa to polskie miasto. Byliśmy już 2 razy u ciebie Iwan i jeszcze będziemy z Kozakami" — pisał, dyskutując z innymi komentujacymi i zarzucając im, że są na usługach Władimira Putina. „Ile Chujło płaci, na wódkę starcza?" — zaczepiał internautów Targalski, jakby nie było — analityk Akademii Sztuki Wojennej. „Pan pracuje dla Putina, co mnie zwalnia z dyskusji z Pana bredniami. Co przed Rosją rura mięknie, tylko wobec Kijowa odwaga rośnie". Inny jego komentarz: „Rosja atakuje tylko słabych, tylko kastraci i eunuchy bredzą o niedrażnieniu. Silny może drażnić i Moskwa będzie ślepa i głucha. Słaby może być potulny i tak knuty dostanie, dla zasady, bo mu się za słabość i tchórzostwo należą, taki jego los".

Ukraińcy ochoczo podchwycili temat — po ukazaniu się wywiadu szef ukraińskiego IPN Władymir Wiatrowycz opublikował na swoim profilu na Facebooku materiał, w którym podważa „mit" napaści UPA na wieś Parośla — ta rzeź miała zapoczątkować masakry na Wołyniu. Wiatrowycz jest znany z negowania zbrodni UPA. Wystąpienie Targalskiego jedynie otworzyło mu drogę do dalszego zaprzeczania i manipulowania pamięcią.

Tymczasem Targalskiemu w rzeczonej dyskusji zarzucono, że zmienia poglądy co kilka miesięcy. Jeszcze w marcu 2016 pisał, że „Ukraina musi potępić ideologię integralnego nacjonalizmu".

