Zapewne nie zdawaliście sobie sprawy z tego, jak wielki ciężar spoczywa na barkach Prezesa Jarosława Kaczyńskiego! Okazuje się, że nie tylko jest prezesem Prawa i Sprawiedliwości, byłym premierem, posłem, nieformalnym Naczelnikiem Państwa — ale od teraz musi, po prostu musi — być również opozycją, ponieważ parlamentarna opozycja się według niego kompletnie nie sprawdza. Jak ten jeden człowiek da radę pełnić tyle odpowiedzialnych, ambitnych funkcji państwowych na raz? Nie wiadomo.

— Obecna opozycja pełni wyłącznie funkcję destrukcyjną, w tej sytuacji, będąc poza rządem, sam powinienem być opozycją, elementem kontrolno-krytycznym. (…) Gdyby była inna opozycja, zwalniałaby mnie z tego obowiązku — powiedział Jarosław Kaczyński w rozmowie z dziennikarką tygodnika „Do Rzeczy", Kamilą Baranowską.

Prezes stwierdził, że opozycja jest „totalna, a nie normalna", wobec czego nie pozostawia mu wyboru — Kaczyński po prostu musi wejść w jej buty.

Dodał też, że wszystko, co opozycja mówi „to są w ogromnej części rzeczy oderwane od rzeczywistości i niekiedy absurdalne z punktu widzenia tego, co się działo w ciągu ostatnich 10 lat. Ostatnio usłyszałem, jak Rafał Trzaskowski wytykał któremuś z naszych posłów, że to jest śmieszne, iż ciągle odwołujemy się do tego, co działo się za ich rządów. Szkoda, że sam zapomniał, iż Platforma w ciągu swoich ośmiu lat ciągle odwoływała się do naszych dwóch lat rządów".

Przypomina się kadr z pamiętnego filmu „Miś" Stanisława Barei, w którym Jarząbek nagrywa piosenkę dedykowaną wspaniałemu prezesowi klubu sportowego, któremu zamierza się podlizać. Padają tam słowa: „Łubudubu, łubudubu, niech nam żyje prezes naszego klubu, niech żyje nam!". Być może opozycja również powinna taką piosenkę na cześć Kaczyńskiego odśpiewać — w końcu od teraz ma przejąć część jej obowiązków, jak przystało na prawdziwego męża stanu.

Poglądy autora mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.