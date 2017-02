Ale jaja - MON chce przesłuchać MAK

© REUTERS/ Kacper Pempel Waszczykowski: zamierzamy zaskarżyć rosyjskie śledztwo smoleńskie do Trybunału w Hadze

Polscy eksperci chcieliby przesłuchać ekspertów rosyjskich jako świadków, a także pozyskać od nich niezbędne w ich mniemaniu materiały, czyli oryginały lub kopie wszystkich rysunków technicznych i planów samolotu będących w dyspozycji Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego . Najwyraźniej według polskich śledczych sprawa smoleńska nie została jeszcze zamknięta ani wyjaśniona. Polacy wysłali do MAK pismo, w którym proszą także o pomoc w ustaleniu, do jakich instytucji należy się zwrócić, aby uzyskać dostęp do szczątków maszyny, czy prywatnych rejestratorów obrazu i dźwięku, które należały do ofiar katastrofy w Smoleńsku.

Sprawy nie ułatwia podejście polskich polityków — Witold Waszczykowski zapowiedział, że zamierza złożyć skargę do Trybunału Sprawiedliwości w Hadze ws. zwrotu Polsce wraku Tu-154, jeśli tylko ten pomysł zyska akceptację innych członków polskiego rządu.

© AFP 2016/ Wojtek Radwanski Smoleńsk ponad wszystko!

Tymczasem, jak pamiętamy, na grudniowej konferencji Władimir Putin zapowiedział wyraźnie, że wraku Tupolewa Polsce nie zwróci, dopóki w Rosji toczy się postępowanie. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej nie zakończył jeszcze oficjalnie swojego śledztwa.

Wczoraj w polskich mediach społecznościowych ferment wywołały najnowsze wypowiedzi byłego szefa MSZ Radosława Sikorskiego, który na Twitterze napisał, że za katastrofę w Smoleńsku odpowiada „główny pasażer". Kto to taki — można łatwo się domyślić. Sikorski dodaje też, że „osoba współodpowiedzialna za śmierć 96 osób nie zasługuje na pomnik". Wypowiedzi byłego ministra z pewnością nie uspokoją nastrojów — dziś pod Pałacem Prezydenckim zwolennicy teorii o zamachu smoleńskim i winie rządu PO-PSL spotkają się, by świętować kolejną „miesięcznicę".

Internet obiegła też kolejna ciekawostka dotycząca wydarzeń z 2010 — film „Smoleńsk" znalazł się wśród 100 najgorszych filmów ocenianych w największym serwisie filmowym IMDB.

