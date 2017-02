Przypadek? Nie sądzę - internet śmieje się z wypadku Szydło

„Seria zamachów na rząd. Dwa tygodnie temu na AM, a dziś na PBS. Tezy, że przyczyną jest nadmierna prędkość, to żałosne głosy obrońców III RP" — napisał na Twitterze Roman Giertych. I chwilę później dodał: „A wiecie dlaczego oni się tak wszyscy śpieszą, że rozbijają ludziom samochody? Bo martwią się, że nie zdążą wszystkiego zepsuć".

„A może to jednak drzewo wymusiło pierwszeństwo?" — zastanawia się była posłanka PO i snowboardzistka Jagna Marczułajtis.

„Kolejny wypadek najważniejszej osoby w państwie (prezydent, premier, szef MON). Błaszczak, nadzorujący BOR, powinien być zdymisjonowany" — pyta Tomasz Lis.

„Opona PAD, wypadek ministra Macierewicza, a teraz pani premier. Czy popularny tygodnik miał rację" — to z kolei napisał Jacek Nizinkiewicz, nawiązując do nagłówków tygodnika „wSieci": „Ochronić prezydenta" i „Rząd PiS na celowniku". Z kolei Kamil Durczok ma już gotową teorię: „Trzeci wypadek VIP w ostatnich miesiącach. Niech nikt nie mówi, że to normalka. Mści się czystka w BOR".

Ale nie zabrakło też głosów poparcia i otuchy dla Beaty Szydło. Między innymi wyrazili je Ryszard Petru, Leszek Miller, Magdalena Ogórek czy Janusz Piechociński.

21-letni mężczyzna, kierowca Seicento, które spowodowało wypadek rządowej kolumny, przyznał się do winy. Jednak w internecie na portalach społecznościowych nie brakuje głosów w jego obronie. Internautom przeszkadza buta rządu, który ma na koncie już trzeci wypadek w krótkim czasie. Tymczasem członkowie PiS byli pierwsi do krytykowania stylu uprawiania władzy Platformy Obywatelskiej i z ochotą wyłapywali każde najmniejsze przekroczenie prędkości przez posłów bądź ministrów rządu Tuska. Z krytyką spotkał się również fakt, że premier Szydło przetransportowano śmigłowcem do szpitala klinicznego MON do Warszawy, tymczasem dwaj mężczyźni, którzy rzeczywiście w wypadku poważniej ucierpieli (m.in. kierowca limuzyny) zostali w szpitalu w Oświęcimiu. Nikt nie wysłał po nich śmigłowca.

