Nieudana zemsta Ziobry

Oskarżonych przez Zbigniewa Ziobrę zostało czworo lekarzy z Krakowa: ówczesny szef Kliniki Kardiologii Jacek D., prof. Dariusz D., który wówczas był lekarzem na tym oddział, lekarka dyżurna i ordynator sali, na której leżał Jerzy Ziobro.

Lekarzy oskarżono o to, że „pomimo ciążącego na nich szczególnego obowiązku opieki nad pacjentem (…) narażony on został na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, skutkiem czego pacjent 2 lipca 2006 roku zmarł". Lekarze mieli błędnie zdecydować o wszczepieniu pacjentowi stentów zamiast tak zwanych bypassów oraz podjąć decyzję o złym leczeniu farmakologicznym. Zarzucał im także brak konsultacji kardiologicznej. Oskarżeni lekarze nie przyznawali się do winy, utrzymując, że wszystkie ich decyzje były poparte wiedzą i kompetentne.

Wczoraj o godzinie 20.00 media obiegła informacja, że cała czwórka została uniewinniona. Na życzenie Zbigniewa Ziobry prokurator domagał się od wszystkich oskarżonych grzywien, a także wzięcia na siebie kosztów sądowych. Wobec Dariusza D. Ziobro domagał się wymierzenia bezwzględnej kary pozbawienia wolności na 2 lata — wobec pozostałych postulował kary w zawieszeniu. Sędzia Agnieszka Pilarczyk jednak uznała, że nie wykazano dostatecznych dowodów ich winy. Ziobro na początku ubiegłego tygodnia domagał się odsunięcia sędzi od sprawy. Miał kwestionować jej obiektywność. Oskarżano również szefa zespołu opiniującego o sporządzenie błędnej medycznej opinii uzupełniającej i zawyżenie jej kosztów. Przypomnijmy, że proces rozpoczął się w 2011 roku, postępowanie zostało umorzone w stosunku do trzech z czterech oskarżonych, jednak Zbigniew Ziobro nie ustąpił i doprowadził do tego, że sprawa po raz kolejny wróciła do sądu rejonowego. Zrobił też wszystko, by sprawa toczyła się z oskarżenia publicznego, pomimo iż dwa razy odmówiła tego prokuratura. Teraz po raz kolejny nie zaspokoił swojej chęci zemsty.

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Julia Baranowska, polska publicystka, Warszawa

