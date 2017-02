Antoni 007 i jego gadżety

© Sputnik. Dan Levy Dlaczego sytuacja w Donbasie zaostrzyła się właśnie teraz?

Długopisy Bonda — bo tak już dążyli ochrzcić je internauci — będą kosztować 83 tysiące złotych za 1000 sztuk. Będą naprawde przeznaczone do zadań specjalnych: mają funkcję latarki, mogą ciąć i wybijać szyby, a wykonane zostały z lotniczego aluminium. I oczywiście będzie można pisać nimi w ekstremalnych warunkach pogodowych czyli w temperaturze od —37 do 120 stopni, a to przecież funkcja, która zdaje się niezbędna polskiemu rządowi. Mają też wbudowany malutki dodatkowy nożyk, ozdobione są też logo Ministerstwa Obrony Narodowej.

Skojarzenie z Agentem 007 nasuwa się samo — jak wiadomo, James Bond posiadał „długopis do zadań specjalnych", spełniający funkcje obronne. Długopis brytyjskiego superbohatera nie raz uratował go z opresji. Jednak w tym wypadku kłopot może mieć sam szef MON — nie uwzględnił bowiem, że w polskim prawie przedmioty mające ostrza, a nieprzypominające z wyglądu broni — uznane są za tak zwaną broń białą i aby wejść w ich posiadanie, należy posiadać zezwolenie. Taką teorię wysunął dziennik „SuperExpress".

Długopisy taktyczne są od dawna dostępne w różnych sklepach z militariami — od najprostszych modeli po te robione na indywidualne zamówienie, z różnymi funkcjami dostosowanymi do wymagań klienta. Dziennikarze RMF Fm dotarli do dokumentu zamówienia długopisów dla Antoniego Macierewicza i jego podwładnych. Te robione dla resortu mają mieć dołączone dodatkowe zestawy baterii do latarki, będą też pisać pod każdym kątem. Złośliwi już snują scenariusze, że pierwszy egzemplarz powinien dostać w prezencie prezydent Duda, który nazywany jest „długopisem Prezesa". Teraz będzie mógł z powodzeniem podpisywać wszystkie ustawy, jakie podsunie mu przewodniczący PiS — w nocy, w ekstremalnych warunkach oraz w środku zimy.

