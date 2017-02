Opozycja: te wypadki powoduje arogancja władzy

© AFP 2016/ John Thys Przypadek? Nie sądzę - internet śmieje się z wypadku Szydło

Ustalono, że kolumna samochodów poruszała się z prędkością 50-60 kilometrów na godzinę, czyli zgodnie z przepisami ruch drogowego, ponadto włączona była sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, która — dopiero działająca razem — oznacza uprzywilejowanie pojazdu. Wcześniej świadkowie twierdzili co innego — utrzymywali, że `„koguty" w rządowych limuzynach nie były włączone, co zmyliło przypadkowego kierowcę. Również politykom PO nie podoba się taka nagła zmiana frontu i wyjaśnienie wszystkich wątpliwości na korzyść rządu.

— PO wystąpi do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie zmian i procedur w Biurze Ochrony Rządu — zapowiedział Sławomir Neumann. Zapowiedział też, że PO wystąpi o zwołanie w trybie pilnym sejmowych komisji, które mają zająć się wyjaśnieniem okoliczności wypadku: — To jest w ciągu roku trzeci poważny wypadek najważniejszych osób w państwie. To jest efekt absolutnie błędnej, doprowadzającej do ruiny polityki prowadzonej przez szefa MSWiA.

Neumann wyraził również nadzieję, że w tej sprawie Mariusz Błaszczak „zachowa się honorowo" i poda się do dymisji.

Podobnego zdania jest inny poseł PO, Andrzej Halicki: — Wszędzie tam, gdzie łamane są zasady i normy, można oczekiwać konsekwencji i to nawet tych najbardziej tragicznych. Ten wypadek jest spowodowany arogancją i niekompetencją, bo nie wyciąga się konsekwencji. Minister Błaszczak powinien spalić się ze wstydu.

Zgadza się z nimi posłanka Nowoczesnej, Joanna Scheuring-Wielgus: — W przeciągu ostatniego roku mamy cztery takie kolizje i co kolizja, to gorsza sytuacja. W przeciągu ostatniego roku mamy cztery takie kolizje i co kolizja, to gorsza sytuacja. Wielgus wyraziła przekonanie, że odpowiedzi można szukać w dramatycznych wymianach struktur w BOR na mniej kompetentne po pamiętnym wypadku limuzyny Andrzeja Dudy przed rokiem: — Trochę to przeraża. Trzeba zrobić wszystko, aby najważniejsze osoby w państwie nie brały udziału w takich wypadkach.

