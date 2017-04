© REUTERS/ Jonathan Ernst Kanclerz Niemiec i premier Wielkiej Brytanii poparły atak USA na Syrię

Korespondent radia Sputnik Leonid Sigan rozmawiał o tym z posłem na Sejm, prezesem Ruchu Narodowego Robertem Winnickim.

— Jaki jest stosunek Pana posła do tej decyzji prezydenta Donalda Trumpa?

— Jestem krytyczny wobec tej decyzji. Uważam, że tak szybka reakcja w bardzo skomplikowanej sytuacji wojennej w Syrii albo była nieprzemyślana, albo była związana z innymi celami niż te, które dotyczą wojny syryjskiej. Może to była demonstracja siły wobec rozpoczynającego się spotkania z liderem chińskim. Nie chciałbym spekulować, niemniej jednak nie jestem przekonany o tym, że mieliśmy do czynienia z atakiem chemicznym ze strony syryjskich wojsk rządowych. Powinno to być zbadane, wyjaśnione w pełni przekonująco, a dopiero później można podejmować taki atak zbrojny na suwerenne państwo. Co prawda w stanie wojny, ale powtarzam suwerenne państwo.

— Wydaje mi się, że ten krok świadczy o tym, że w administracji prezydenta Trumpa ludzie, którzy prezentują neokonserwatywną politykę zagraniczną, w tym w stosunku do Bliskiego Wschodu, uzyskują o wiele większe wpływy, niż jak się wydawało zwolennicy podejścia bardziej realistycznego, bardziej pragmatycznego, nastawionego mniej konfrontacyjnie. Moim zdaniem to nie jest dobrze, bowiem wzrost napięcia międzynarodowego nie jest w niczyim interesie. Nie jest też w interesie Polski.

— Tak, na miejscu polskich władz zachowywałbym się dużo bardziej powściągliwie, pamiętając chociażby o rzekomej broni masowego rażenia, która była bezpośrednim pretekstem dla ataku na Irak w 2003. Naprawdę zachowałbym daleko idącą powściągliwość i ostrożność.

— Według mnie Polska na Bliskim Wschodzie powinna się angażować przede wszystkim na rzecz pokojowego rozstrzygania i rozwiązywania zaistniałych tam konfliktów i na rzecz pomocy przede wszystkim mniejszościom chrześcijańskim. To są dwa obszary zaangażowania, które powinniśmy rozwijać na Bliskim Wschodzie. Jestem natomiast przeciwny zaangażowaniu militarnemu naszego kraju w tym regionie.