© Sputnik. Iliya Pitalev Muzeum Katyń odpowiedziało na oskarżenia o kłamliwe dane zmarłych czerwonoarmistów

— Zdziwiła nas reakcja strony polskiej na umieszczenie na placu przed wejściem do rosyjskiej części kompleksu memorialnego Katyń tablic informacyjnych poświęconych losowi czerwonoarmistów, który trafili do niewoli podczas wojny radziecko-polskiej w latach 1919-1920 – powiedziała Zacharowa. – Uważamy za kontrproduktywne dążenie Warszawy do upolitycznienia tragicznej karty wspólnej historii, wykorzystując ją jako pretekst do kolejnych ataków na nasz kraj – dodała.

— Jeśli chodzi o tablice, to podane na nich informacje o skali zagłady naszych rodaków, rzekomo – ich zdaniem – niewiarygodne, potwierdzają najnowsze badania wiodących rosyjskich ekspertów w tej sferze – wyjaśniła przedstawicielka rosyjskiego resortu polityki zagranicznej.