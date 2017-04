Kłótnia w MON. Kto wykończył Caracale?

© AP Photo/ Czarek Sokolowski MON ma nową panią rzecznik

Awantura wybuchła po słowach przewodniczącego podkomisji do ponownego zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej. Wacław Berczyński miał powiedzieć w wywiadzie z redaktor Magdaleną Rigamonti dla portalu Dziennik.pl: „Nie wiem, czy pani wie, ale to ja wykończyłem caracale. Znam się na tym, znam się na śmigłowcach, znam się na lotnictwie. Pamiętam, jak przeczytałem o tych caracalach, o tym, że polski rząd zamierza je kupić, to mi włosy stanęły dęba. Markowi Pyzie w piśmie "wSieci" powiedziałem, że to jest przekręt, że Polska nie może tak strasznie przepłacać — i się zaczęło".

Ale jaja - MON chce przesłuchać MAK

Ministerstwo Obrony Narodowej natychmiast po tej wypowiedzi uruchomiło swoją nową rzeczniczkę. Major Anna Pęzioł-Wójtowicz zaprzeczyła, aby Wacław Berczyński w jakikolwiek sposób brał udział w negocjacjach offsetowych. Na stronie internetowej ministerstwa pojawił się komunikat: „Wypowiedź dr. Wacława Berczyńskiego nie ma żadnego związku z prowadzonymi i zakończonymi negocjacjami umowy offsetowej ws. kontraktu na zakup śmigłowców Caracal. Pan Wacław Berczyński nie był członkiem Zespołu do zbadania ofert offsetowych oraz przeprowadzenia negocjacji w celu zawarcia umowy offsetowej, nie wypowiadał się na ten temat, nie informował Ministra Obrony Narodowej o swoim stanowisku i nie miał żadnych podstaw do wpływania na kształtowanie się decyzji Ministerstwa Rozwoju i Finansów".

Ale Berczyński twierdzi coś innego. Mówi, że po wyborach Antoni Macierewicz poprosił go, by został jego pełnomocnikiem w sprawie śmigłowców, które miała kupić polska armia. „I tak, krok po kroku, zaproponowano mi, bym włączył się w pracę w WZL w Łodzi, w których powstają właśnie helikoptery. I z przyjemnością się zgodziłem.

Twierdzi, że WZŁ prowadzi zaawansowane rozmowy z ukraińską firmą w sprawie zakupu silników do wszystkich polskich śmigłowców.

Posłowie Platformy Obywatelskiej uważają, że sprawa powinna trafić do prokuratury, ponieważ jeśli Berczyński mówi prawdę, to właśnie przyznał się do nielegalnych działań. Tomasz Siemoniak uważa, że sytuacja jest bezprecedensowa.

