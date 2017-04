„Macierewicz musi odejść"

Wcześniej Grzegorz Schetyna oświadczył dziennikarzom, że opozycja ma do Macierewicza wiele zastrzeżeń. Przede wszystkim należy wyjaśnić, dlaczego były szef komisji ds. zbadania katastrofy smoleńskiej Wacław Berczyński miał dostęp do dokumentów dotyczących przetargu na Caracale. PO przypomina również skandale i afery związane z Bartłomiejem Misiewiczem, protegowanym ministra obrony.

Lider PO zaznaczył, że to aktywność Macierewicza i jego współpracowników oraz brak reakcji ze strony premier Beata Szydło i prezydent Andrzej Duda motywuje opozycję dotakich działań.

© AP Photo/ Alik Keplicz SLD: mamy pracę dla Misiewicza

Według Schetyny Antoni Macierewicz „demoluje armię, wypycha generałów, wyższych oficerów i robi to w sposób urągający i przyzwoitości, i przytomności, bo tak naprawdę to jest kwestia elementarna, to jest kwestia bezpieczeństwa naszego kraju".

Platforma Obywatelska już raz wnioskowała o odwołanie Macierewicza — w lipcu 2016 roku.