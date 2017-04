W Polsce zostanie zburzonych prawie 500 pomników „sławiących komunizm”

© Zdjęcie: Stowarzyszenie KURSK W trosce o pomniki żołnierzy radzieckich w Polsce

Zakłada się, że pomniki będą zdemontowane po konsultacjach z Instytutem Pamięci Narodowej, a ustawa nie będzie dotyczyć obiektów znajdujących się na cmentarzach i nie wystawionych na ogląd publiczny.

Kilka dni temu dyrektor trzeciego europejskiego departamentu MSZ Rosji Siergiej Nieczajew oświadczył dziennikarzom, że przyjęcie w Polsce ustawy pozwalającej demontować radzieckie pomniki może mieć nieodwracalne skutki dla stosunków Warszawy i Moskwy.

Uprzedziliśmy polskich kolegów, że w razie przyjęcia tych poprawek do ustawy o dekomunizacji, a tym bardziej w razie przypadków realizacji tych poprawek w stosunku do naszych znaków memorialnych, będzie to mieć ciężkie, jeśli wręcz nie nieodwracalne skutki dla stosunków dwustronnych – powiedział Nieczajew.

© Fotolia/ Richard Sevcik Czesi odrestaurowali pomnik żołnierzy radzieckich

Odnotował przy tym, że wśród „ostrych kwestii praktycznych” w stosunkach dwustronnych na jednym z najważniejszych miejsc stoi „historyczno-memorialna problematyka i stan oraz bezpieczeństwo radzieckich i rosyjskich mogił wojskowych, cmentarzy i znaków memorialnych, które zgodnie z porozumieniami dwustronnymi na międzyrządowym i międzypaństwowym szczeblu z lat 1990-ych powinny być przez stronę polską chronione i powinny mieć zagwarantowaną opiekę”.

Obserwujemy poważne braki po stronie polskiej, dlatego, że liczba aktów wandalizmu, nielegalnego demontażu czy, jak to nazywamy, obrazy mogił i pomników przybiera groźny, a nawet zastraszający rozmiar – dodał.

Jednocześnie dyplomata zauważył, że strona rosyjska, w tym MSZ Rosji „regularnie reaguje na wszystkie tego rodzaju incydenty, wzywając do zapewnienia opieki i bezpieczeństwa, do niedopuszczenia powtórzenia się takich incydentów, do znalezienia i ukarania winnych oraz do odbudowania strat”.

„Niestety, nie zawsze to się udaje osiągnąć. Będziemy nadal przejawiać konsekwencję, upór i nie będziemy ustępować z naszego zasadniczego stanowiska w tej kwestii” – powiedział dyrektor departamentu MSZ Federacji Rosyjskiej.