Donald Tusk kończy 60 lat

Nawet Grzegorz Schetyna, który od dawna był konkurentem Donalda Tuska o przywództwo w partii, wypowiedział się z zaskakującą — i chyba szczerą, życzliwością: „Życzę drugiej części, czyli następnych 60 lat w dobrym zdrowiu i świetnej formie, nie tylko fizycznej, ale też politycznej. Takiej, jaką zaprezentował chociażby w ciągu ostatniego, 8-godzinnego spotkania z prokuratorem w Warszawie i po tym marszu i 2,5 roku pokazuje, że jest w dobrej formie — powiedział przewodniczący PO, dodając jeszcze jedną, ważną deklarację: Donald Tusk skończy w grudniu (2019) kadencję w Brukseli, to będzie 4 miesiące przed wyborami prezydenckimi. Jeżeli wyraziłby taką wolę (…) — byłby najlepszym kandydatem opozycji na urząd prezydenta. Szczególnie, że mamy tak wiele zastrzeżeń do prezydentury Andrzeja Dudy, że warto, żeby Polacy znowu uwierzyli, że Polska warta jest i zasługuje na dobrego, szanowanego, skutecznego prezydenta i wierzę, że tak się stanie".

Bartosz Arłukowicz życzył byłemu premierowi na Twitterze siły i dystansu, Borys Budka — uśmiechu, spokoju i cierpliwości.

Ale najbardziej spektakularną urodzinową wypowiedź usłyszeć można było z ust niezawodnej posłanki Pawłowicz: „Życzę mu żeby się przyznał do tego, co w Polsce nawywijał i wziął za to odpowiedzialność. Żeby przestał się otaczać starymi kobietami, jak to było ostatnio na przykład w Warszawie. On tak prowadzi dla ochrony te kobiety biedne skołowane, jak ISIS przed sobą prowadzi i pędzi ludzi. Także życzę mu odwagi, bo już czas najwyższy. Chciałabym mu powiedzieć, że sześćdziesiątka to już czas na bilans i podsumowanie swego życia".

Po tej wypowiedzi blado brzmią złośliwe życzenia Joachima Brudzińskiego: „Życzę Donaldowi Tuskowi zdrowia, bo zdrowie zawsze się przydaje; ale jak najdalej od Polski tu jest już niepotrzebny".

„Życzę Tuskowi wszystkiego co dobre, i żeby potrafił stanąć przed lustrem i spojrzał sobie prosto w oczy" — stwierdził Ryszard Czarnecki.

Tymczasem Eugeniusz Kłopotek z PSL wzywa: „Donaldzie! Wracaj na białym koniu, bo larum grają! A oprócz tego dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności!".

