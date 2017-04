Z mapy Europy zniknęła Polska... i nie tylko

© AFP 2017/ Mandel Ngan Trump zakręca kurek. Pieniądze z USA już nie popłyną do Polski

W internecie pojawiło się zdjęcie globusa wyprodukowanego w Niemczech, na którym świat przedstawiony jest w nietypowej interpretacji… Niepokojących rozmiarów Rosja, czy raczej „Imperium Rosyjskie", brak m.in. Polski, Ukrainy, Białorusi. Przedmiot został zakupiony przez czytelniczkę portalu w lutym tego roku.

Portal pod zdjęciami „lewego" globusa zamieścił aktualną mapę świata, z komentarzem:

„Poniżej realna mapa, obrazująca jak dalece niemiecki producent zapędził się w sprzedaży własnej wizji świata".

A co na to internauci?

HELMUT: niemieckie koncerny, niemieckie czołgi NATO ____ TO I MACIE;););)

OBSERWATOR: TERAZ JUŻ WIEMY, O CZYM ROZMAWIA MERKEL Z PUTINEM

PRAWDAwtasmachSOWY@PRAWDAwtasmachSOWY: to nie pomyłka — to tylko falstart, wyprodukowano niewłaściwa kopie tę która będzie obowiązywać po wprowadzeniu w życie zmodyfikowanego paktu Ribbentrop-Mołotow z 1939 roku. planowano wcześniejsze dołączenia terytoriów ale sprawę pokrzyżowały przegrane przez PO-WSI wybory. JAKIES WYJASNIENIE DLA SYTUACJI MUSI BYĆ — TO NIE WZIĘŁO SIĘ OT TAK Z NICZEGO Pamiętamy Sikorskiego wzywającego Angele — wy Niemcy rzadzcie a my w Sowie będziemy ośmiorniczki wpi@#%$%

DNA: Jasna sprawa… tak ma być. Nie ma też Białorusi, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii… i nie wiem czego jeszcze. I to ma być kraj na poziomie. Zgroza.

TF: Co na to TVN

PKP: Niemcy ciągle zapominają, że panem historii jest sam Bóg, a oni ciągle chcą aby "Got mit uns" zamiast po stronie Boga stanąć

Krowa: Będzie dym — Izraela też nie ma.

Ertiso: Od 2007 roku mieliśmy zdrajców przy władzy, którzy przygotowywali kraj do rozbioru. Ta mapa to nie przypadek.