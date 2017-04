Polskie siły powietrzne zastąpią rosyjskie samoloty amerykańskimi

Według niego stan polskiego lotnictwa wojskowego obecnie „jest zadowalający w porównaniu z innymi rodzajami sił zbrojnych".

Kownacki podkreślił, że obecnie siły powietrzne RP mają na wyposażeniu 48 myśliwców F-16 w wersji C (jednomiejscowe) i D (dwumiejscowe). „Wszyscy mamy świadomość tego, że samolotów tej klasy wielozadaniowych w polskich siłach zbrojnych potrzeba znacznie więcej, niż my dzisiaj dysponujemy" — powiedział wiceszef Ministerstwa Obrony.

Starsze odrzutowce bojowe szturmowe Su-22 i myśliwce MiG-29 mają zastąpić samoloty najnowszej generacji. Decyzje, czy to będą samoloty F-16, czy to będą nowe, czy używane, czy być może samoloty F-35, nie zapadły. To też będzie przedmiotem analiz, decyzji — podkreślił Kownacki.

„Trzeba myśleć o innych racjonalnych rozwiązaniach, tylko musi to być w odpowiedni sposób rozłożone w czasie" — zauważył wiceminister.

Jednocześnie zwrócił uwagę na to, że w Polsce uwzględniono podniesienie wydatków na obronę z obecnych ok. 2% do co najmniej 2,5% PKP, poczynając od 2030 roku.