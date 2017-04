Polska opowiada się za jak najszybszym zniesieniem przez UE wiz dla obywateli Ukrainy

„Unia Europejska nie powinna zwlekać z wprowadzeniem ruchu bezwizowego dla Ukrainy” — podkreślił wiceszef MSZ. Według niego Unia Europejska powinna zachowywać się lojalnie w stosunku do wschodnich sąsiadów, w szczególności tych państwa, które „płacą za to, że chcą być bliżej Europy”.

Parlament Europejski zatwierdził zniesienie wiz dla Ukrainy

„Polska od samego początku nie tylko wspiera wprowadzenie ruchu bezwizowego między Ukrainą a UE, ale również wzywa, aby te decyzje zostały podjęte jak najszybciej” — powiedział Szymański.

„Niestety nie udało nam się już podjąć decyzji w porę, ponieważ Unia Europejska bardzo długo zwlekała z tym procesem, podczas gdy my jesteśmy zainteresowani tym, aby czas ten więcej się nie przedłużał, ponieważ polityczna cena takiego powstrzymywania dla Unii Europejskiej jest oczywista i jest ona negatywna” — powiedział.

Parlament Europejski na sesji plenarnej w Strasburgu 6 kwietnia zatwierdził wprowadzenie ruchu bezwizowego dla krótkich wyjazdów obywateli Ukrainy do krajów należących do strefy Schengen. Kijów oczekuje, że już latem Ukraińcy będą mogli podróżować do UE bez wiz. W marcu wszedł również w życie mechanizmu zawieszenia ruchu bezwizowego w przypadku niekontrolowanego napływu imigrantów, który Rada UE postawiła jako warunek zniesienia wiz dla obywateli Gruzji i Ukrainy.