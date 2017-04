Pod Przemyślem zdemontowano pomnik UPA. Kijów oburzony

Wcześniej dyrektor Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Wołodymyr Wiatrowicz poinformował, że pomnik ukraińskich nacjonalistów został zdemontowany na cmentarzu w pobliżu Przemyśla.

„W odróżnieniu od przypadków bezczeszczenia polskich pomników na Ukrainie, w Polsce dzisiaj niszczą otwarcie, co więcej podkreślając legalność wandalizmu. Zniszczenie 26 kwietnia pomnika UPA (Ukraińskiej Armii Powstańczej zakazanej w Rosji — red.) na cmentarzu w Hruszowicach w pobliżu Przemyśla ogłoszono „pierwszym legalnym demontażem nielegalnego pomnika". Wójt (starosta — red.) wsi oznajmił, że „nie boimy się skutków tej akcji ze strony ukraińskiej" — napisał Wiatrowicz wczoraj na swojej stronie na Facebooku.

„Ukraina jest oburzona demonstracyjnymi i bezczelnymi działaniami w stosunku do ukraińskiego pomnika we wsi Hruszowice w pobliżu Przemyśla. Jest to otwarta prowokacja tuż przed obchodami 70. rocznicy zbrodniczej akcji Wisła (w której ramach Ukraińcy zostali deportowani z terytorium południowo-wschodniej Polski w 1947 roku — red.) — najwyraźniej w celu odwrócenia uwagi od tej daty" — czytamy w oświadczeniu MSZ.

Kijów liczy, że incydent zostanie zażegnany i podobna sytuacja w przyszłości się nie powtórzy. „Zwrócimy się do strony polskiej o oficjalne wyjaśnienia i uzgodnimy dalsze kroki na rzecz legalizacji wszystkich miejsc pochowku zarówno na terytorium Polski, jak i polskich na Ukrainie w celu zapewnienia ich należytej opieki na szczeblu państwowym zgodnie z dwustronnym porozumieniem o zachowaniu miejsc pamięci z 1994 roku" — oświadczyło MSZ. Poinformowano, że zostało już osiągnięte porozumienie o przeprowadzeniu w najbliższych dniach w Warszawie dwustronnych konsultacji na ten temat.

Wcześniej na Ukrainie miały miejsce akty wandalizmu o antypolskim charakterze. Jeden z nich wydarzył się w obwodzie lwowskim, gdzie został wysadzony pomnik Polaków zamordowanych przez oficerów SS z dywizji Hałyczyna (ukraińska formacją walcząca po stronie Niemiec nazistowskich) w 1944 roku. Kolejny akt wandalizmu odnotowano na polskim cmentarzu na terytorium narodowego rezerwatu historyczno-memorialnego Bykowiańskie Mogiły w obwodzie kijowskim. Nieznani namalowali czerwoną farbą symbol dywizji SS Hałyczyna na pomniku na polskim cmentarzu. MSZ Polski zareagowało na te dwa zdarzenia notami protestacyjnymi, MSZ Ukrainy także potępiło działania wandali.