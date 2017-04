„Protest strony rosyjskiej nie ma dla Polski żadnego znaczenia"

„Komentarze strony rosyjskiej nie mają żadnego znaczenia dla projektu przekopu Mierzei Wiślanej — powiedział minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Nazwał je „niefortunnymi stwierdzeniami". Według słów polskiego ministra, projekt budowy kanału jest już realizowany.

„Został ogłoszony przetarg i wyłoniony wykonawca do realizacji projektu budowlanego, raportów oddziaływania na środowisko, badań geologicznych i wszelkich pozwoleń, jak również ostatecznego określenia lokalizacji tego kanału żeglugi" — zauważył Gróbarczyk, zapewniając, że polski rząd aktywnie omawia ten projekt z Komisją Europejską.

„Chcemy to zrobić zgodnie z obowiązującym prawem, dyrektywami unijnymi, jak również prawem Polski i stuprocentową ochroną środowiska" — zapewnia Gróbarczyk.

Budowa kanału ma ruszyć w 2018 roku i zakończyć się w 2022 roku. Nie wybrano jeszcze dokładnego miejsca przekopu. Szacunkowy koszt budowy przekopu wynosi 880 mln złotych.

Nowy kanał o długości 1,3 km i 5 metrach głębokości połączy Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m, długości 100 m i szerokości 20 m. Na dany moment, jedyna droga, którą statki mogą wpływać do Elbląga, prowadzi przez rosyjskie wody. Żeglugę w danym miejscu reguluje specjalna umowa o prawie nawigacyjnym zawarta pomiędzy państwami.

Strona rosyjska występuje przeciwko budowie kanału, motywując, że realizacja tego projektu negatywnie odbije się na sytuacji ekologicznej w regionie.