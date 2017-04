Macron opowiada się za sankcjami wobec Polski. Jest odpowiedź polskiego rządu

© AFP 2017/ Inna Sokolovskaya Ukraiński IPN wstrzymuje legalizację polskich pomników

— W ciągu trzech miesięcy po moim wyborze, zapadną pewne decyzje w sprawie Polski. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Nie możemy tolerować tego, że jakiś kraj, będący w Unii Europejskiej, rozgrywa różnice kosztów pracy i narusza wszystkie zasady UE, nie ma szacunku dla wartości Unii Europejskiej — wyjaśnił Macron. Wywiad odbył się po środowym spotkaniu w Amiens ze strajkującymi pracownikami zakładów Whirlpool, które zostaną zamknięte ze względu na przeniesienie produkcji do Łodzi.

Macron nie chce Europy, w której niektóre państwa zachowują się jak Polska lub Węgry w kwestiach kryzysu imigracyjnego, problemów przyjmowania uchodźców, a także stanowiska dotyczącego fundamentalnych wartości europejskich. — Chcę, aby przypadkowi Polski przyjrzano się w sposób całościowy. I aby w kwestiach dotyczących praw i wartości Unii Europejskiej wprowadzono sankcje – podkreślił.

Rzecznik polskiego rządu Rafał Bochenek skomentował słowa kandydata na prezydenta Francji Emmanuela Macrona na temat Polski. Jego zdaniem była to „niefortunna wypowiedź”. — Nie godzimy się, by Polska była w ten sposób wykorzystywana w kampanii wyborczej we Francji — powiedział.

— Tego typu słowa pokazują, iż w Unii Europejskiej wciąż obecne są tendencje protekcjonistyczne, które negatywnie wpływają na rozwój wolnego rynku i w sposób jawny przeciwstawiają się wartościom, na jakich powinna być budowana Unia Europejska. To, że firmy decydują się przenieść swoje oddziały znad Sekwany do Polski świadczy o tym, iż Polska jest państwem, które tworzy przyjazne warunki dla przedsiębiorców, do prowadzenia i rozwijania swojej działalności – wyjaśnił.

Jak dodał: „Od wielu miesięcy polityka gospodarcza rządu pani premier Beaty Szydło przynosi wymierne efekty, które przekładają się nie tylko na jedne z najlepszych w Europie wskaźników, ale przede wszystkim dobre, stabilne i bezpieczne otoczenie gospodarcze, przez co jesteśmy atrakcyjnym miejscem do inwestowania również dla zagranicznych partnerów”.

Lider ruchu En Marche! Emmanuel Macron uważany jest za faworyta w wyborach prezydenckich we Francji. W pierwszej turze wyborów, która odbyła się w niedzielę, otrzymał 24% głosów. Z kolei w drugiej zmierzy się z szefową Frontu Narodowego Marine Le Pen, która zdobyła 21%.