Tusk w mundurze SS. Szef Rady Europejskiej zabiera głos

© Sputnik. Irina Kałasznikowa Konsul Polski zamieściła w sieci zdjęcie Tuska w mundurze SS. Poniesie konsekwencje

Kilka dni temu Maria Szonert-Binienda zamieściła w sieci zdjęcie przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska w mundurze SS. Jak poinformowały w sobotę polskie media pełnomocnik Tuska Roman Giertych skierował wniosek do prokuratury o wszczęcie postępowania w sprawie zniewagi.

— Mogę z przykrością stwierdzić, że do tej pory prokuratura nie wykazywała gorliwości, żeby ścigać z urzędu te ewidentne wykroczenia, czy przestępstwa, dlatego tym razem postanowiliśmy — bo to jest oczywiście za moją zgodą — jednak skłonić prokuraturę do działania – wyjaśnił Tusk.

Jego zdaniem skandal fatalnie wpływa na reputację Polski w Stanach Zjednoczonych i w Europie. — Szczerze mówiąc, to mi się w głowie nie mieści, że ktoś taki może być konsulem, i to jeszcze honorowym, Rzeczypospolitej – podkreślił były premier Polski.