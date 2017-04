Ambasador FR w Polsce: Wojna z pomnikami może przybrać masowy charakter

© Sputnik. Mihail Voskresenskiy Pani konsul: zhakowali mi Facebooka

— Jeśli zmiany te wejdą w życie, przewidują one demontaż w ciągu roku tych pomników, które znajdują się poza cmentarzami wojskowymi. Tutaj takich monumentów jest 200-300. Jest oczywiste, że to, co było pojedynczym przypadkiem, nabierze masowego charakteru. Będzie to dla nas wyzwanie, prowokacja, kryzys w naszych stosunkach. Nie możemy i nie będziemy przyglądać się temu bezczynnie – podkreślił rosyjski dyplomata.

Jak dodał, polski Senat w ubiegłym tygodniu zatwierdził poprawki do ustawy o dekomunizacji. Teraz nowelizacja ustawy zostanie rozpatrzona przez Sejm, a następnie trafi na biurko prezydenta. Zmiany przewidują rozbiórkę tych pomników, które zostaną uznane za propagandę komunizmu.

— Do tych pomników polscy parlamentarzyści zaliczyli również pomniki radzieckich żołnierzy wyzwolicieli. To absurdalna interpretacja, ponieważ nie jest to propaganda komunizmu, a pamięć o tych, dzięki którym obecnie istnieje Polska – podkreślił ambasador.

Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zaczęła obowiązywać w Polsce od kwietnia ubiegłego roku. Za propagandę uznano upamiętnianie „osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny”.