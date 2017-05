Nocnych Wilków z rosyjskim paszportem nie wpuszczono do Polski

W związku z tym w uroczystościach w Polsce uczestniczyli tylko przedstawiciele europejskich filii klubu motocyklowego, w tym z Białorusi. Dzisiaj poinformował o tym media przedstawiciel „Nocnych Wilków" Jewgienij Strogow.

© REUTERS/ Carlos Barria Trump: Będę działał wspólnie z Rosją

Według niego „grupy rosyjskich motocyklistów na granicy nie wpuszczono do Polski z powodu podejrzenia o jej związek z organizacją ekstremistyczną". Jednocześnie, jak podkreślił Strogow, innym uczestnikom rajdu, przedstawicielom szeregu państw europejskich, w tym Białorusi, straż graniczna zezwoliła na przekroczenie granicy.

Jeden z nich — „nocny wilk" ze Słowacji — przewiózł na terytorium Polski sztandar specjalnego pułku motocyklowego Stalingradu — poinformował lider klubu motocyklowego Aleksander „Chirurg" Załdostanow.

„Wyciągali na granicy naszych chłopaków, anulowali ich wizy i wysyłali z powrotem. Mimo wszystko zrobili to inni ludzie i rozwinęli Sztandar Zwycięstwa, czego nam zabronili, ponieważ uznają go za ekstremistyczny" — dodał bajker.

W związku z zaistniałymi okolicznościami grupa macedońskiej filii „Nocnych Wilków" w najbliższym czasie planuje wyruszyć do Polski, aby wesprzeć swoich kolegów z Rosji. „Wyruszymy do Polski we wtorek rano, nasza grupa będzie składała się z około 20 osób" — poinformował w rozmowie z dziennikarzami członek „Nocnych Wilków" w Macedonii Tomas Swinarski.