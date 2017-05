Polska obchodzi Święto Pracy

© AP Photo/ Alik Keplicz Ambasador FR w Polsce: Wojna z pomnikami może przybrać masowy charakter

Premier Beata Szydło zdecydowała się obchodzić 1 maja w Bielsko-Białej, gdzie spotka się z funkcjonariuszami Straży Granicznej. Kancelaria Premiera motywem przewodnim tegorocznych obchodów uczyniła bezpieczeństwo polskich granic. Premier chce podkreślić, że rząd PiS, wraz z Frontexem dba o zabezpieczenie polskich (a po części również unijnych) granic oraz, że docenia pracę ludzi, którzy strzegą ich przez cały czas. KPRM musiała obmyślić wizerunkową strategię dla premier na Święto Pracy, ponieważ oferta lewicy, choć rozdrobnionej, w tym roku jest wyjątkowo bogata, jeśli chodzi o obchody.

Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych organizują marsz w stolicy, który o 10.00 wystartuje spod siedziby związku i potrwa co najmniej do południa. W obchody te postanowili włączyć się również aktywiści socjaldemokratycznej partii Razem.

Natomiast Ruch Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza organizuje osobny pochód. Event rozpocznie się o 10.30 w centrum Warszawy, na Rondzie de Gaulle'a. Ich oficjalnym mottem w tym roku jest „„Niewypłacanie wynagrodzeń to kradzież. Ukarać winnych!". Do Piotra Ikonowicza dołączą mniejsze organizacje lewicowe i anarchistyczne, a także mniejszości Kurdów i Palestyńczyków oraz działacze warszawskich ruchów lokatorskich. Trzecie warte odnotowania obchody w Warszawie organizuje Partia Socjalistyczna na Placu Grzybowskim.

Obchody Święta Pracy to jednak nie tylko Warszawa. W Łodzi w nocy z 30 kwietnia na 1 maja odbył się ciekawy event „Święto Pracy Nocą", zorganizowany przez lokalne środowisko partii Razem, Inicjatywy Polskiej, Krytyki Politycznej oraz ruchy Dziewuchy Dziewuchom. Pod specjalnie oświetlonym pomnikiem upamiętniającym rewolucjonistów z lat 1905-1907 zorganizowano prezentację, poświęconą największym strajkom robotniczym w Łodzi. Pierwszy raz od kilku lat obchody Święta Pracy zorganizuje Poznań — to zasługa tamtejszych struktur Razem. We Wrocławiu natomiast swój pochód przeprowadzą Związek Syndykalistów Polski oraz Federacja Anarchistyczna.

Wracając jeszcze do Warszawy — 1 maja z rozmachem świętuje również prawica. O 14.00 w Parku Saskim z centrum miasta wystartuje Nacjonalistyczny Pochód Pierwszomajowy, organizowany przez Młodzież Wszechpolską. Pod ich hasłami socjalnymi podpisałaby się niejedna lewicowa organizacja: „Problem godności zatrudnienia dotyka olbrzymią część naszego Narodu, podczas gdy kosmopolityczne korporacje i ludzie nimi sterujący opływają w luksusy, dorabiając się na wyzysku szarego Polaka. Dla nas nacjonalistów jest to temat niezmiernie ważny. Dlatego tegoroczny marsz będzie szedł pod hasłami sprzeciwiającymi się wszechobecnemu liberalizmowi i kapitalistycznemu wyzyskowi oraz sterowanej przez możnych tego świata emigracji" — zapowiadają organizatorzy.