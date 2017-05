Miesięcznice smoleńskie zarejestrowane do 2020

© AP Photo/ Czarek Sokolowski Polska obchodzi Święto Pracy

W praktyce oznacza to, że przeciwnicy PiS nie będą mogli w tym samym czasie i miejscu wyprowadzić na ulicę kontrmanifestacji. Zostali całkowicie zablokowani nowelizacją przeforsowanej przez partię Jarosława Kaczyńskiego ustawy, która weszła w życie 2 kwietnia 2017 roku.

Jak miejsce odbywania się cyklicznego zgromadzenia wpisano" „od ul. Świętojańskiej przez pl. Zamkowy, po ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Karowej w Warszawie". Wygląda więc na to, że na całym tym obszarze 10. dzień każdego miesiąca będzie zarezerwowany wyłącznie dla „wyznawców religii smoleńskiej". Informacja o zarejestrowaniu miesięcznic pojawiła się na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wykazie zgromadzeń publicznych. Według nowego prawa taką możliwość daje przeróżnym podmiotom wojewoda, przy czym manifestacje organizacji rządowych oraz eventy religijne mają pierwszeństwo przy rejestracji.

Według zapisów znowelizowanej ustawy odległość między zarejestrowanymi zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 metrów. Jednak w przypadku rejestracji zgromadzenia cyklicznego konkurencyjne imprezy są całkowicie zakazane. Przepisy zdążył skrytykować już Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, a także przedstawiciele OBWE , ale rządzący najwyraźniej niewiele sobie z tego robią. Prezydent Andrzej Duda skierował nawet nowelizację do Trybunału Konstytucyjnego, ale ten, obsadzony już przez ludzi przychylnych władzy, naturalnie ustawę zaakceptował.

Złośliwi komentują, że po to PiS zmieniło całe prawo dotyczące zgromadzeń — żeby mieć „spokój" pod Pałacem Prezydenckim i nie musieć mierzyć się z zarzutami oponentów. Zwłaszcza, że w tej chwili miesięcznice smoleńskie są jedynym zgromadzeniem cyklicznym, na które zgodę wydał wojewoda mazowiecki.

Poseł Michał Szczerba z PO nie ma wątpliwości: „I wszystko jasne. Zmiana ustawy o zgromadzeniach publ. wyłącznie po to by zgłosić jedno cykliczne. Do 04.2020 10. każdego m-ca pod Pałacem!" — napisał na Twitterze.

