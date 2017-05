2 maja - Święto Flagi Narodowej

Święto to zostało ustanowione w 2004 roku. Dzień Flagi RP ma skłaniać do refleksji nad narodowymi symbolami. Historycznie nasze barwy wiążą się z okresem, kiedy Polska pozostawała w wieloletniej unii z Litwą. Biel na polskiej fladze symbolizuje zarówno polskiego orła na godle, jak i biały znak „pogoni" czyli rycerza na koniu widocznego na godle litewskim. Oba symbole przedstawiano zawsze na czerwonym tle, stąd kolory flagi. Biały jest wśród nich kolorem nadrzędnym,

Dziś Polacy wywieszają flagę na budynkach. Os kilku lat tradycją stało się wywieszanie również flagi Unii Europejskiej, co nie podoba się środowiskom prawicowym. Ponieważ niszczenie flagi jest przestępstwem, Młodzież Wszechpolska i ONR nie mogą otwarcie namawiać do zrywania z masztów granatowych flag z gwiazdkami. Ale sugerują, że „jeśli wiatr samoistnie zwieje taką flagę — tobędzie dyskretnie ją sprzątnąć".

Dziś w Warszawie dzień flagi celebruje prezydent Andrzej Duda, który złoży kwiaty pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego przed Pałacem Prezydenckim, a po południu koło Grobu Nieznanego Żołnierza będzie rozdawał państwowe odznaczenia. Wieczorem weźmie udział w patriotycznej mszy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego na warszawskiej Starówce. Natomiast premier Szydło spędza ten dzień, podobnie jak wczoraj „w terenie" objeżdżając Małopolskę.

Co ciekawe, kiedy w 2004 roku głosowano w Sejmie nowe święto narodowe, którym miał być Dzień Flagi, jednym z 7 posłów, którzy wstrzymali się wtedy od głosu, był Antoni Macierewicz . Do dziś nie znamy jego motywacji, natomiast pewnym jest, że nie wzięli wówczas udziału w głosowaniu posłowie wyłącznie z opcji prawicowo-konserwatywnych. Macierewicz należał wówczas do niszowego Ruchu Katolicko-Narodowego.

