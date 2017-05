Media: USA chcą przenieść dowództwo dywizji z Niemiec do Polski

© Sputnik. Dmitry Korobeinikov Polskie jabłka pchają się do Rosji drzwiami i oknami

Oznacza to, że działania wojsk lądowych USA w Europie Środkowo-Wschodniej będą koordynowane z Polski. Dowództwo, o którym mowa, powstało w 2015 roku na bazie struktur 4 Dywizji Piechoty stacjonującej na stałe w USA.

Jak powiedział Brent M. Williams, Public Affairs Officer Mission Command Element dla operacji Atlantic Resolve, przeniesienie jednostki dowódczej z Niemiec do Polski podyktowane jest przede wszystkim „zwiększeniem efektywności, skuteczności i zdolności US Army do manewrowania wojskami”. — Wysunięta obecność Mission Command Element w Polsce umożliwia jeszcze lepsze połączenie US Army Europe z sojusznikami, przywódcami i cywilami z państw europejskich, i w końcu zwiększa przygotowanie Sojuszu do odpowiedzi na jakiekolwiek zagrożenie lub kryzys w Europie – wyjaśnił Williams, cytowany przez Defence24.pl.