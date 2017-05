Macierewicz też będzie miał swoich trolli

© Sputnik. Igor Zarembo Polski okręt wojenny wszedł w drogę rosyjskiemu

Obok Obrony Terytorialnej najnowszych hobby ministra obrony stało się cyberbezpieczeństwo. W Polsce tyle mówi się o putinowskich trollach, że Antoni Macierewicz postanowił zatrudnić również swoich.

Wiadomo, że powstanie nowa, tajna jednostka polskiego wojska, czyli Centrum Operacji Cybernetycznych. Umiejscowiona zostanie w Białobrzegach pod Warszawą. Jej koszt jest niebagatelny — Macierewicz wyciągnął z budżetu państwa 2 miliardy złotych. Rzeczniczka MON, major Anna Pęzioł-Wójtowicz odmówiła podania szczegółów organizacji nowego bytu, zasłaniając się klauzulą tajności. Wokół Centrum narasta atmosfera tajemnicy.

Udało się jednak dowiedzieć, czym w ogólnym zakresie jednostka ta ma się zajmować. Centrum ma namierzać hakerów, tworzyć oprogramowanie chroniące przed cyberatakami, a także tworzyć w porozumieniu z jednostkami kryptologicznymi nowe kody i języki do porozumiewania się dla żołnierzy.

Nie wszystkim podobają się te ustalenia. Minister cyfryzacji Anna Streżyńska będzie poszkodowana, jeśli mowy projekt Macierewicza wejdzie w życie. Jej resort ostatnio nie ma lekko — w dziedzinie wirtualnego bezpieczeństwa w jej kompetencje od jakiegoś czasu usiłuje wejść nie tylko Antoni Macierewicz, ale i Mariusz Błaszczak. W zeszłym tygodniu w Radiu Zet Streżyńska mówiła redaktorowi Konradowi Piaseckiemu, że resortowi obrony „nie wszystko podlega i jest wiele takich zadań, które związane są z ochroną przeciętnego obywatela, które po prostu nie będą nigdy w gestii MON". Występuje to ewidentny konflikt interesów — „konflikt o zasady, o podstawę podejścia do cyberbezpieczeństwa, które ma dwa oblicza, militarny i cywilny".

Tarcia pomiędzy obydwoma resortami nie są rzeczą nową. W listopadzie 2016 miała być ukończona strategia dotycząca cyberbezpieczeństwa, przygotowana przez ministerstwo Streżyńskiej. Jednak jej główny ekspert i pełnomocnik, Włodzimierz Nowak, podał się do dymisji i przeszedł do sektora prywatnego (wszedł do zarządu sieci T-Mobile). Mówi się o tym, że to Antoni Macierewicz miał złośliwie blokować jego awans na podsekretarza stanu.