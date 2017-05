„Nocnych Wilków" nic nie powstrzyma. Karawana jedzie dalej

O okolicznościach zatrzymania motocyklisty i przebiegu rajdu „Drogi Zwycięstwa" z przewodniczącym Braterstwa Polsko-Rosyjskiego Piotrem Radtke rozmawiała korespondentka Radia Sputnik Wiktoria Daniłowa.

— Przekroczył granicę na motocyklu i wszystko było w porządku, tak?

„Tak, a w Polsce się okazuje, że papiery nie są w porządku, (…) wiza została mu wygaszona w trakcie przejazdu. (…) Byliśmy kontrolowani w Terespolu, pojechaliśmy do Warszawy, później do Wrocławia, przejechaliśmy przez Polskę bez żadnych problemów, nie mieliśmy problemów z władzami, bardzo nam pomagała policja. I ostatni dzień, w Mysłowicach zatrzymaliśmy się na noc przed wyjazdem do Bańskiej Bystrzycy, przyjechał patrol straży granicznej i po prostu wyszedł problem, że papiery się nie zgadzają. Sprawa jest do wyjaśnienia. (…) zadzwoniliśmy do Ambasady w Krakowie. (…)przypuszczamy, że zostanie cofnięty do Federacji Rosyjskiej, co by było dla niego wielką tragedią, bo jechał od Moskwy" — poinformował Piotr Radtke.

— Proszę powiedzieć jak teraz wygląda kolumna rajdu?

„Jedziemy bardzo dużą kolumną, dużo Słowaków się do nas przyłączyło. Dla nas to jest bardzo duże przeżycie, emocjonalna sprawa, (…) pogoda dopisuje, tylko «Drogi Zwycięstwa» i aż do samego Berlina. (…) jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni" — powiedział przewodniczący Bractwa.

