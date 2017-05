Nocne Wilki - przepis na sensację

Wilki co roku organizują kwietniowy rajd „Drogą Zwycięstwa" i od dawna było wiadomo, że będą chciały przejechać przez Polskę. Mimo to polskie media — zwłaszcza prawicowe, niezawodne w takich momentach, znów narobiły hałasu jakby się paliło. Na pozycję lidera w kwestii histerycznych nagłówków wysunęła się rzecz jasna „Gazeta Polska" oraz jej portal niezależna.pl.

Można było przeczytać tam m.in. o „Nocnych Wilkach czyli rosyjskiej fabryce maszyn do zabijania". „Lider bandy Nocne Wilki grozi Polakom, zaczęły się prowokacje!" — grzmiał inny tytuł artykułu. Medium Tomasza Sakiewicza umieściło nawet pseudodekonspirujacą publikację, w której sugerowano, że Nocne Wilki są odnogą tajemniczej wielonarodowej organizacji, mającej za zadanie destabilizację sytuacji politycznej na całym kontynencie:

„Ostatecznie obalamy mit o pokojowym charakterze organizacji „Nocne Wilki". Analizując powiązania "Wilków" w Rosji i Europie Zachodniej „Gazeta Polska" trafiła na siatkę organizacji, które zrzeszają setki ludzi gotowych do walk w każdych warunkach — umiejących posługiwać się każdym rodzajem broni, wyszkolonych w najbardziej brutalnych systemach bojowych. Macki struktury wyglądają na budowane przez lata i rozciągnięte na wiele krajów — To nie jest tylko struktura oparta na klubie motocyklowym i miłości do dwóch kółek, ale wykracza poza ramy, które jest w stanie ogarnąć zwykły obywatel Polski i UE" — czytamy w „GP".

W zasadzie poza „Gazetą Polską" inne media przyjęły wiadomość o przejeździe motocyklistów spokojnie. Na Twitterze szalał z oburzenia również w zasadzie tylko Tomasz Sakiewicz. W telewizji relacjonowano w neutralnym tonie kolejne „przygody" Wilków z polską Strażą Graniczną. Natomiast wśród internautów jak zwykle dominowała wojna dwóch plemion. Każdy, kto wypowiadał się o motocyklistach z sympatią, oskarżany był o antypolskość i wspieranie rosyjskich interesów. Na portalach społecznościowych temat ten należy, podobnie jak np. katastrofa smoleńska — do samograjów. Wystarczy wrzucić tekst o Wilkach — i rozróba w komentarzach pod tekstem gwarantowana. Ale to nic nowego — to wyłącznie pokłosie rusofobicznej histerii , która u nas prędko się nie skończy, a przejazd Wilków na pewno wzbudzi podobne sensacje i w przyszłym roku.

Poglądy autora mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.