Jarosław Kaczyński odsłonił kolejny pomnik brata. Wielkiego brata

To właśnie tam 2 maja uroczyście odsłonięto pomnik Lecha i Marii Kaczyńskich. Prezes PiS podszedł do całego zdarzenia z wielką powagą. Pomnik, ukryty w klatce z blachy falistej, czekał specjalnie na jego przyjazd, aby zostać odsłonięty i oficjalnie „oddany do użytku".

— Lechowi Kaczyńskiemu i jego małżonce należą się pomniki, bo wpisał się w polską historię, jak może nikt inny w ciągu ostatnich dziesięcioleci, bo był politykiem naprawdę polskim, bo nie musiał się niczego obawiać, bo walczył z komunizmem, ale nie miał z nich żadnych związków, nie było na niego żadnych teczek — przemawiał uroczyście Kaczyński, dając do zrozumienia, że na pomniki zasługuje tylko i wyłącznie „prawidłowa" postawa wobec poprzedniego ustroju. — I dlatego powtarzam — wpisał się w naszą historię w ten sposób, iż każdy, kto jest polskim patriotą, musi być przekonany, że warto, by jego pomniki stały w różnych polskich miastach — dodał prezes. Ten fragment jego wypowiedzi wywołał spore poruszenie w mediach, ponieważ niektórzy dziennikarze przekręcili słowa Kaczyńskiego i mylnie podali cytat: „w każdym polskim mieście". To rzeczywiście byłaby już przesada. Do tej pory pomnika pary prezydenckiej doczekał się Radom.

Duchem z odsłaniającymi pomnik był nawet… prezydent Andrzej Duda , którego list odczytano na początku uroczystości. W liście wychwalał pod niebiosa zmarłą parę prezydencką: „Oboje byli znamienitymi osobistościami, a zarazem ludźmi niezwykle serdecznymi i ciepłymi, którzy kochali się nawzajem i kochali Polskę. Dobrze znali i rozumieli radości i troski rodaków i nawet pełniąc najwyższe godności pozostawali bliscy Polakom i ich codziennym sprawom".

A dlaczego pomnik w Białej Podlaskiej wzbudził wesołość intermautów? Ponieważ ustalono, że będzie pozbawiony wysokiego cokołu. Figury pary prezydenckiej miały być naturalnych rozmiarów, ale wyszły nieco za wysokie. W ten sposób pomnikowy brat bliźniak Jarosława Kaczyńskiego jest od niego dużo wyższy — prezes sięga mu do klatki piersiowej. Internauci śmieją się, że do „wielkiego brata" powinien podchodzić ze stołkiem lub drabinką. Niektórzy w fotomontażach doklejają pomnikowi głowę Roberta Lewandowskiego.

