Amerykańskie "jastrzębie" przybyły do Polski

Pierwsze śmigłowce Black Hawk amerykańskiej armii przybyły do bazy lotniczej w Powidzu w województwie wielkopolskim — podaje portal wyspecjalizowany Defence24.pl.

„Trzy śmigłowce UH-60L Black Hawk i 50 osób z personelu przybyło do Powidza" — czytamy w komunikacie. Podkreślono, że w najbliższych tygodniach do Polski wystartują inne statki powietrzne amerykańskiej armii. Do Powidza, największego wojskowego portu lotniczego w Polsce, zostaną wysłane śmigłowce szturmowe AH-64 Apache CH-47 Chinook.

Wcześniej media poinformowały, że na lotnisku AH-64 Apache w Powidzu zostanie rozmieszczona grupa lotnicza składająca się z 80 śmigłowców i około tysiąca wojskowych, którzy mają zapewnić wsparcie powietrzne brygadzie pancernej, która wcześniej przybyła do kraju.

W Polsce 14 stycznia odbyła się uroczysta ceremonia powitania amerykańskiej brygady pancernej. Amerykańscy wojskowi przybywają do Polski w ramach operacji Atlantic Resolve, brygada spędzi w kraju dziewięć miesięcy. Zgodnie z planem między rotacjami nie powinno być przerw i w regionie cały czas będą przebywać amerykańskie siły.

Wojskowi będą uczestniczyć w ćwiczeniach z europejskimi sojusznikami, w skład brygadowej grupy bojowej wchodzi około 3,5 tys. wojskowych, 87 czołgów, 18 samobieżnych haubic Paladin, ponad 400 samochodów Humwee a także 144 gąsienicowych bojowych wozów piechoty Bradley.