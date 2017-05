Wszystko zmierza do tego, że w polskich podręcznikach od faszystów będą wyzwalać kosmici — powiedziała Zacharowa.

„Mam pytanie do zwykłych obywateli Polski. Nie boicie się, że za 5, 7 czy 10 lat w podręcznikach do historii, z których będą uczyć się wasze dzieci, będzie napisane, że Warszawę i Polskę od faszyzmu wyzwolili kosmici? Jesteście na to gotowi? Przynajmniej nam wydaje się, że wszystko do tego zmierza” — zaznaczyła.