Ukraińcy dostaną 500+?

— Nie sposób wykluczyć tego, że osoby, które zamieszkują na terenie Polski i będą chciały tu zostać, uzyskać obywatelstwo, będą również objęte programem 500 plus — powiedział Paweł Lisiecki dziennikarzom portalu Fakt24.

Według oficjalnych danych w 2016 do Polski przyjechało ponad milion obywateli Ukrainy. W samym województwie mazowieckim pracuje około 33 tysięcy Ukraińców. Według najnowszych szacunków pracownicy ze wschodu będą przyjeżdżać do Polski tak długo, jak płace będą tu wyższe, a taki stan rzeczy ma się utrzymywać jeszcze przez ładnych parę lat. Większość Ukraińców stara się zalegalizować swój pobyt nad Wisłą. Składają wnioski o pobyt tymczasowy i pozwolenie na pracę. Wielu z nich zostawiło dzieci za granicą.

Dlatego rząd PiS nie wyklucza, że zostaną również objęci świadczeniem rodzinnym na drugie i kolejne dziecko. W ustawie o „500+" znajduje się zapis, który pozwala na pobieranie dofinansowania osobom zamieszkującym na terenie Rzeczpospolitej i posiadającym kartę stałego pobytu. Jeżeli rzeczywiście Ukraińcy zostaną do programu „podłączeni" — będzie to olbrzymi wydatek dla rządu (nawet kilka miliardów złotych rocznie).

Dlaczego jednak rząd jest w tej sprawie tak ugodowy? Bo podobną batalię toczy z Theresą May , premier Wielkiej Brytanii, o świadczenia dla Polaków pracujących na Wyspach. Beata Szydło rozmawiała na ten temat z May. Polacy, których dzieci wychowują się w Polsce, lecz oni sami są legalnie zatrudnieni w Wielkiej Brytanii, powinni mieć również prawo do świadczeń rodzinnych. Stawiając sprawę w ten sposób, Szydło nie może jednocześnie zastosować innych zasad do imigrantów z Ukrainy.

Beata Szydło jednakże przekłamuje na arenie międzynarodowej sytuację z migrantami — nazywa ich bowiem „uchodźcami" i twierdzi, że nasz kraj daje im schronienie. Tymczasem Ukraińców ze statusem uchodźcy oficjalnie jest w Polsce tylko 183, reszta to migranci zarobkowi, z których Polska czerpie zyski, a pracodawcy płacą niższe stawki, niż gdyby zatrudniali Polaków. 90 procent Ukraińców przyjeżdżających do Polski pracuje fizycznie.

