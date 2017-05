Ks. Isakowicz-Zaleski: Rzecznik Praw Obywatelskich sprzyja banderowcom!

© Sputnik. Vladimir Grebnev Od faszyzmu Polskę wyzwolili kosmici

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich natychmiast zdementowało tę informację. „To fake news" — ogłosiło, odnosząc się do oskarżeń, które wysunął publicznie Isakowicz-Zaleski wobec Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara i marszałka Senatu Bogdana Borusewicza. Obaj politycy mieli być podobno obecni na Zjeździe Ukraińców w Przemyślu. Delegacja wybrana ze zjazdu odwiedziła Hruszowice. W miejscu, gdzie wcześniej stał pomnik UPA rozebrany za zgodą samorządu przez prawicowych działaczy, wznoszono banderowskie okrzyki „śmierć wrogom", odśpiewywano również hymn Ukrainy. Bodnar i Borusewicz mieli również skandować.

„Oto przykład klasycznego fake news albo przynajmniej zmanipulowanej informacji. Nie brałem udziału w uroczystościach odbywających się przy pomniku w Hruszowicach. Z tego co wiem Marszałka Bogdana Borusewicza także tam nie było" — napisał Bodnar, prostując nieprawdziwe informacje.

Isakowicz przyparty do muru oświadczył, że przecież tylko sugerował, nie napisał dosłownie, że obaj panowie byli na miejscu i czcili UPA. Jego wpisu nie dało się zrozumieć inaczej. Próbował wyjaśniać, że „istotą jego notatki były wspomniane banderowskie hasła i oczekuje, iż władze, w tym RPO na to zareagują". Osiągnął zamierzony przez siebie skutek, czyli reakcję mediów.

W Hruszowicach rozebrano pomnik upamiętniający Ukraińską Armię Powstańczą . Zrobiła to pod koniec kwietnia grupa ochotników, m.in. z Ruchu Narodowego i Młodzieży Wszechpolskiej. Stało się to za zgodą samorządu, ponieważ pomnik stał nielegalnie na miejscowym cmentarzu od 1994 roku. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło, że z pewnością jest to prowokacja z okazji obchodów 70-lecia akcji „Wisła".

Wnioski z tego wydarzenia płyną takie, że Polacy, nawet gdy prezentują w jakiejś sprawie wspólne stanowisko, tak jak ks. Isakowicz szukają pretekstu do kolejnych podziałów i oskarżeń. Ks. Isakowicz-Zaleski umieścił na swoim profilu na Facebooku wideo ze zjazdu w Hruszowicach. Jednak opisywanych przezeń polityków tam nie widać.

