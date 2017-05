Polska szuka pomocy w... Etiopii

© AP Photo/ Andrew Harnik Duda chce zmienić ustrój i Konstytucję

Podczas wizyty prezydent spotka się z przedstawicielami polskich firm inwestujących w tym kraju, będzie zabiegał również o poparcie Unii Afrykańskiej dla kandydatury Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Polska szuka miejsc inwestycyjnych w Afryce, polskie firmy szukają miejsc inwestycyjnych w Afryce. Etiopia jest w tym przypadku szczególnym krajem, tam mamy dwie duże inwestycje, kilka dużych firm polskich jest obecnych w tym kraju, prezydent spotka się z przedstawicielami tych firm — powiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Szef gabinetu dodał, że prezydent Duda weźmie też udział wraz z prezydentem Etiopii w konferencji „Polska-Etiopia partnerzy gospodarczy".

Zdaniem Szczerskiego to będzie niezwykle istotna wizyta. Sygnał od prezydenta, ze polskie państwo jest zainteresowane tym, żeby otwierać się na biznesowe partnerstwo z krajami afrykańskimi.

Będzie to pierwsze w historii wystąpienie prezydenta Polski do wszystkich 54 państw Afryki — podkreślił Szczerski. Zaznaczył, że będzie to część politycznego przekazu Polski przed kluczowym głosowaniem na początku czerwca w ONZ nad polską kandydatura niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-19.

„To wystąpienie jest niezwykle ważne, ponieważ państwa afrykańskie właśnie na forum Unii Afrykańskiej ustalają swoją linię polityczną w ramach Narodów Zjednoczonych" — poinformował szef gabinetu prezydenta.