Biedroń na prezydenta? W 2020 ma ogromne szanse

Biedroń to kandydat jednoczący naprawdę wszystkich Polaków – popierają go wyborcy o przeróżnych poglądach, od prawa do lewa, może z wyjątkiem skrajnych prawicowych ugrupowań, którym przeszkadzałby fakt, że jest homoseksualistą. Generalnie jednak na Biedronia stawiają nawet ci Polacy, którzy deklarują zmęczenie polityką i ciągłym konfliktem pomiędzy największymi graczami — PO i PiS.

Natomiast w ostatnich sondażach na zlecenie „Gazety Wyborczej” króluje Donald Tusk. To on miałby zmierzyć się w drugiej turze z obecnym prezydentem Andrzejem Dudą. Tusk mógłby liczyć na 31 procent poparcia. Szef Rady Europejskiej do tej pory jeszcze jasno nie określił, czy będzie kandydował na prezydenta Polski w 2020 roku. W tym samym sondażu wykonanym przez Kantar Public na podium, czyli na trzecim miejscu znalazłby się Paweł Kukiz z 12-procentowym poparciem.

