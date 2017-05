Ojciec Rydzyk: nie jesteśmy opłacani przez rząd! A jak jest naprawdę?

© AP Photo/ Jens Meyer A Google wie: Wszystkie grzechy PO i PiS

Ojciec Tadeusz Rydzyk na stronie swojego radia wydał oświadczenie, w którym usiłuje zdementować słowa Ryszarda Petru o tym, że „należy jak najszybciej odciąć finansowanie państwowe na Radio Maryja”. Jego założyciel twierdzi, że wcale nie dostaje pieniędzy od rządzących.

- Każdy umiejący odczytywać nawet podteksty wie, iż mówiący, że utrzymuje nas rząd, bezwstydnie kłamią – powiedział. — Szczególnie PO i Nowoczesna mają w rozpowszechnianiu takich informacji swój cel. Przez te kłamstwa chcą zniechęcić ludzi do wspierania, utrzymywania naszych mediów, chcą doprowadzić, by Radio Maryja i Telewizja Trwam upadły. Jeśli przedstawiciele Platformy i Nowoczesnej kłamstwem walczą z Radiem Maryja, to pytam się, czy w innych sprawach mówią prawdę? Czy są wiarygodni?

— Utrzymanie tych mediów nadających na cały świat kosztuje, to jest jasne, miliony złotych miesięcznie, ale dla milionów słuchaczy, jeśli byliby wszyscy odpowiedzialnie solidarni, to niewielka suma każdego miesiąca od każdego słuchacza i telewidza pomoże, że te media nie zamilkną, ale zrobią dużo dobrego dla Polaków – perorował na antenie swojego radia.

Tadeusz Rydzyk to byt bardzo specyficzny – oficjalnie hierarchowie polskiego kościoła katolickiego się od niego odcinają. On jednak zbudował swoje medialne imperium na bliskiej współpracy z PiS oraz promowaniu poglądów ksenofobicznych, skrajnie homofobicznych oraz antysemickich. Nie raz miał problemy z uzyskaniem koncesji, balansował na granicy prawa. Pod rządami PiS jest pod swoistą „ochroną” – jak się okazuje, również finansową.

