Ministerstwo Sprawiedliwości podlizuje się nacjonalistom z ONR

Krzyczała o „ islamskim ścierwie ", ale za to nie odpowie. Wrocławska prokuratura rok temu, w lipcu 2016 skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Justynie Helcyk, liderce dolnośląskiego Obozu Narodowo-Radykalnego. Dziewczyna na demonstracji we Wrocławiu wygłosiła przemówienie, w którym nawoływała do nienawiści na tle rasowym:

„Rządzą nami żydowscy imperialiści, a przybysze wyrżną nas wszystkich w pień! Przyjadą po dzieci, staruszki i wszyscy będziemy bez głów! Nie pozwolimy, by islamskie ścierwo zniszczyło naród polski!". Te słowa były dla prokuratorów jeszcze w 2016 bulwersujące. Jednak postępowanie podejrzanie się przeciągało. Śledczy mieli problem z uzupełnieniem materiału dowodowego — mieli bezskutecznie szukać kartki z przemówieniem działaczki — pomimo że całe wydarzenie zostało nagrane. Ostatecznie jesienią, na wyraźne polecenie Ministerstwa Sprawiedliwości, które wydało negatywną opinię o działaniach śledczych i zaleciło ponowne przyjrzenie się sprawie, prokuratorzy wycofali z sądu akt oskarżenia. Polecenie przyszło więc z samej góry.

W międzyczasie w dodatku zmieniły się władze Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Na dniach całkowicie umorzono postępowanie w sprawie demonstracji, na której działaczka ONR wykrzykiwała rasistowskie i nacjonalistyczne hasła. Prokurator Justyna Pilarczyk, która prowadziła śledztwo, nagle stwierdziła, że nie widzi znamion popełnienia przestępstwa, chociaż rok temu jeszcze podobno kwalifikowało się ono pod sąd. Być może nagła zmiana zdania prokurator ma związek z tym, że przed miesiącem „dobra zmiana" awansowała ją do Prokuratury Okręgowej. Wychodzi więc na to, że nacjonaliści są nietykalni, dba o to resort Zbigniewa Ziobry

Sojusz Lewicy Demokratycznej zapowiedział, że zamierza złożyć do ministra sprawiedliwości wniosek o delegalizację Obozu Narodowo-Radykalnego. Ostrożnie prognozujemy, że ten projekt raczej się nie powiedzie. Rządowi najwyraźniej zależy, aby chronić interesy nacjonalistów.

