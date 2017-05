Macierewicz najgorszym ministrem? Nie dla Beaty Szydło!

© AFP 2017/ Janek Skarzynski Kto to taki? Poseł Jaki. Z Westerplatte

Nie mówiąc już o tym, że premier nieustająco broni swojego ulubieńca przed ogniem krytyki ze strony nieżyczliwych mediów. Praca Macierewicza oceniana jest najsłabiej — w sondażu na panelu Ariadna, na pytanie „Jak ogólnie oceniasz ministrów w rządzie Beaty Szydło, 64 proc. ankietowanych dało „minusa" właśnie szefowi MON. Zaraz za nim w niechlubnym rankingu znalazł się Jan Szyszko z 62 procentami na „nie". Mimo to Macierewicz nie tylko nie znalazł się na celowniku przy ewentualnej rekonstrukcji, ale jest wręcz za swoją postawę gratyfikowany — również finansowo.

Dziennikarze portalu Wirtualna Polska ustalili, że w 2016 roku otrzymał 33 tys. zł nagród od szefowej Rady Ministrów. Inni ministrowie dostali o jedną trzecią mniej — na przykład Piotr Gliński i Konstanty Radziwiłł — oni otrzymali około 23 tysięcy w skali roku.

Czy ma to być rekompensata za to, że — jak stwierdziła sama premier — „Antoni Macierewicz jest najczęściej krytykowanym ministrem w jej rządzie, a powodem ma być naruszenie wielu interesów podczas kierowania resortem obrony oraz wyjaśnianiu katastrofy smoleńskiej"? Beata Szydło pochwaliła Macierewicza w najnowszym wywiadzie dla „Do Rzeczy", oświadczyła również, że sprawę Caracali i Wacława Berczyńskiego, który podobno je „wykończył", uważa za zamkniętą. Absolutnie nie widzi w tym wizerunkowej porażki MON. Najwyraźniej liczne dymisje generałów najwyższego szczebla również świadczą o tym, że Macierewicz jest niedocenianym ministrem, a wyborcy się mylą.

Macierewicza chwalił również poseł Tomasz Rzymkowski z Kukiz'15: — Dziwię się polityce MON, że nie przedstawia opinii publicznej sukcesów, których jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja jeżdżąc po swoim okręgu wyborczym spotykając się po części z korpusem oficerskim, z żołnierzami zwykłymi szeregowymi, którzy bardzo chwalą i mówią, że po raz pierwszy mają do czynienia z ministrem, który troszczy się o żołnierzy, o ich rodziny, o mundur żołnierski, o modernizację jednostek wojskowych — powiedział, rozpływając się w zachwytach.

© AP Photo/ Jens Meyer Szydło: Nord Stream 2 zagraża Europie!

Wszystko to brzmi niezbyt wiarygodnie, zważywszy na fakt, że na samym początku, wybierając ministrów do swojego rządu, Beata Szydło w ogóle nie widziała Antoniego Macierewicza w swojej ekipie, a już z pewnością nie w roli szefa MON. Kandydatura ta została jej narzucona przez Prezesa Kaczyńskiego. I to zapewne Prezes, pomimo tak negatywnej opinii o ministrze obrony, stoi za nim murem.

Poglądy autorki mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.