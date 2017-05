Białe róże? To symbol nienawiści! Tak twierdzi Kaczyński

© Sputnik. Władimir Rodionow Ucho Prezesa

Pod Pałacem Prezydenckim pojawiła się kontrmanifestacja. Stowarzyszenie Obywatele RP, obecne na większości rządowych oraz skrajnie prawicowych demonstracji, zjawiło się również na obchodach majowej miesięcznicy. Byli też członkowie stowarzyszenia TAMA.

Wśród kontrmanifestujących widać było również lidera KOD Mateusza Kijowskiego. Skandowano „Konstytucja! Konstytucja!". Przeciwnicy „sekty smoleńskiej" przynieśli w geście protestu białe róże. Bogu ducha winne kwiaty wyprowadziły Jarosława Kaczyńskiego z równowagi.

— Te białe róże, które tam widać, to symbol nienawiści! Skrajnej głupoty i skrajnej nienawiści! — krzyknął do tłumu prezes.

Potem już nieco się uspokoił.

— Jest pewna różnica w stosunku do tych lat, kiedy wydawało się, że comiesięczna manifestacja żałobna to coś, czemu nikt nie może się przeciwstawiać. Owszem, były takie nienawistne próby ze strony Palikota i jego ludzi, ale skończyło się to szybko — mówił dalej. — Dziś mamy drugą taką próbę, nowy wielki atak nienawiści. Chcę was zapewnić, że my tę walkę wygramy, wygraliśmy wtedy z Palikotem, zwyciężamy i będziemy zwyciężać nadal. Jesteśmy w stanie doprowadzić tę sprawę, dla której się tutaj zbieramy do końca.

© AFP 2017/ Janek Skarzynski Jarosław Kaczyński odsłonił kolejny pomnik brata. Wielkiego brata

— Będą pomniki i będzie prawda, prawda o Smoleńsku, ale także i o tych latach rządów, które już za nami, Bogu dzięki. I bądźcie pewni, że potrafimy zwyciężyć i będziemy tutaj przychodzić i powtarzam — przyjdzie czas prawdy, pełnej prawdy, przyjdzie czas upamiętnienia i to już niedługo. I przyjdzie wielka klęska tych, którzy nienawidzą, którzy w gruncie rzeczy nienawidzą Polski, bo o to chodzi, oni nienawidzą Polski, ale Polska zwycięży.

​Jednak internet nie wybaczył prezesowi słów o białych różach. Facebook i Twitter zostały wprost zalane zdjęciami prezesa trzymającego właśnie bukiety złożone z białych róż. Na jednym ze zdjęć taki właśnie bukiet Kaczyński wręcza Beacie Szydło. Anonimowy internauta dorobił do niego podpis: „Beato, mam dla ciebie symbol nienawiści i głupoty!". „Na byka czerwona płachta, na prezesa białe róże" — komentują następni. Inni udpstępniają „zakazaną" od wczoraj piosenkę „Biełyje rozy".

Czy prezes nieświadomie stworzył nowy, nośny symbol dla opozycji?