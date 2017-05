Waszczykowski ostrzega UE przed zagrożeniem „z południa i wschodu”

— W interesie Polski i Francji jest, by Unia Europejska stawała się coraz silniejszym podmiotem stosunków międzynarodowych, aby Unia i jej państwa członkowskie były silne militarnie, zdolne do reagowania na wyzwania niestabilnego sąsiedztwa – zarówno tego wschodniego, jak południowego – twierdzi szef polskiej dyplomacji.

Jego zdaniem „unijne zdolności wojskowe nie powinny dublować działań NATO, czy wręcz konkurować z potencjałem Sojuszu, ale go uzupełniać”. — NATO jest dziś jedyną organizacją zdolną do skutecznej obrony swoich członków, zwłaszcza członków wschodniej flanki, narażonych na realne, militarne, „twarde" zagrożenie z zewnątrz – ocenia minister.

— Chcemy silniejszej i bezpiecznej Europy ze wzmocnioną i skuteczniejszą WPBiO, ale tam, gdzie Sojusz Północnoatlantycki jest lepiej predestynowany do obrony swoich członków, tak jak to jest na Wschodzie, powinien odgrywać pierwszoplanową rolę; tam, gdzie to właśnie zdolności unijne mogą lepiej służyć wzmacnianiu bezpieczeństwa obywateli, winniśmy inwestować w rozwój WPBiO – pisze Waszczykowski.

Wcześniej polski minister obrony Antoni Macierewicz powiedział, że Rosja jest „największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa na świecie”.