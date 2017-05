Wszystko w rodzinie - część 2

© AFP 2017/ Attila Kisbenedek Waszczykowski ostrzega UE przed zagrożeniem „z południa i wschodu”

Na początku marca pisaliśmy o tym , że córka ministra Jana Szyszki, Katarzyna Szyszko-Podgórska, jest adiunktem w Instytucie Ochrony Środowiska, w którym ministerstwo zamówiło raport dotyczący strategii ekologicznych dla Polski za 1,6 mln zł.

Tym razem intratna fucha trafiła się bratankowi ministra. Zastąpił Dariusza Figurę na stanowisku komisji ochrony środowiska w Radzie Warszawy. Dariusz Figura został wiceprzewodniczącym Rady Miasta. Dlatego „w spadku" po nim schedę przejął Piotr Szyszko . — Nie było innej możliwości, bo komisja ochrony środowiska ma tylko sześciu radnych, a z PiS jesteśmy tylko my dwaj. Platforma nie dopuszcza innych — powiedział radny, który „awansował". O ile jednak do tego wyboru nie można się formalnie „przyczepić", to już do jego funkcji kierownika jednoosobowego Zespołu Edukacji Leśnej i Turystyki w Nadleśnictwie Jabłonna — owszem!

— Pan Szyszko zaczął pracę wraz ze zmianą nadleśniczego na PiS-owskiego, więc to jest chyba oczywiste, dlaczego otrzymał tę posadę — powiedział anonimowy informator Wirtualnej Polski w podwarszawskim nadleśnictwie. Sam zainteresowany natomiast zaprzecza, jakoby fakt, iż jest spokrewniony z ministrem środowiska jakkolwiek wpłynął na jego zatrudnienie: — Proszę nie szukać tu taniej sensacji. Moim pracodawcą jest nadleśniczy Nadleśnictwa Jabłonna. Zdecydował o powierzeniu mi obecnego stanowiska, mając na uwadze moje wykształcenie i doświadczenie zawodowe, w tym z pracy w urzędzie Miasta st. Warszawy przy przygotowywaniu, organizowaniu finansowania i realizacji projektów środowiskowych w stołecznej aglomeracji — oświadczył zdecydowanie Piotr Szyszko.

Powiązania między członkami rodziny Szyszków i ich współpracownikami są jednak dość wyraźne, tworzą swoistą siatkę. Przyjaciel właśnie rzeczonego Piotra Szyszki, Krzysztof Szczepański, jest szefem Instytutu, w którym pracę dostała córka starsza ministra. Był również szefem młodszej, Patrycji Szyszko — w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. „Szyszkodniki" trzymają się mocno!

