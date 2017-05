Garść polskiej ziemi - ku pamięci żołnierzy radzieckich

Polscy działacze społeczni w przededniu Dnia Zwycięstwa zrobili bezcenny prezent potomkom żołnierzy, którzy zginęli z rąk niemieckiego okupanta na terytorium Polski – wysłali im ziemię z cmentarza wojskowego w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie spoczywa ponad 50 tys. czerwonoarmistów, jeńców wojennych z obozu Stalag I B.

Ziemia trafiła do dziesięciu adresatów w Rosji i jednego w Estonii. Potomków udało się odnaleźć dzięki forum internetowemu Sgvavia.ru i prywatnym kontaktom.

© Zdjęcie: Andriej Wypołzow List z Polski i zdjęcie czerwonoarmisty Wasilija Azarowa na cmentarzu w Estonii

Są to Natalia Alabina z Moskwy (czerwonoarmista Andriej Szmelow), Walentina Azarowa z Tallina (czerwonoarmista Wasilij Azarow), Walentina Kargapołowa z miejscowości Okuniowo w obwodzie tiumeńskim (czerwonoarmista Iwan Łumpow), Swietłana Skoriukowa z Petersburga (czerwonoarmista Paweł Koczin), Walerij Kaniew z miasta Tutajew w obwodzie jarosławskim (czerwonoarmista Paweł Smirnow), Lina Popowa z miejscowości Pietropawłowka w obwodzie woroneskim (czerwonoarmista Wasilij Awsiejew), Olga Galejewa z miejscowości Stołbiszcze w Tatarstanie (czerwonoarmista Stepan Sutiagin), Jelena Atamanczuk z miejscowości Kosatyń w obwodzie kałuskim (czerwonoarmista Wasilij Semionow), Olga Wasilenkowa z Rosława w obwodzie smoleńskim (czerwonoarmista Abram Titow), Larisa Zacharowa z Astrachania (czerwonoarmista Anton Jaszczuk), Ludmiła Razmachnina z Błagowieszczeńska w Baszkirii (czerwonoarmista Andriej Igoszew).

Listy imienne do potomków żołnierzy radzieckich wysłał prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Olsztynie płk Romuald Jóźwiak.

Czytamy w nich:

„Zgodnie z chrześcijańską tradycją wysyłamy garść ziemi z cmentarza wojskowego we wsi Sudwa niedaleko Olsztynka (województwo warmińsko-mazurskie, Polska), gdzie obok polskich żołnierzy spoczywają żołnierze radzieccy – jeńcy wojenni z niemieckiego obozu Stalag I B, w tym bliska Państwu osoba. Przechowujemy wspólną pamięć o niej. Dziękujemy Żołnierzu!”.

Dzieci i wnuki żołnierzy bardzo ciepło zareagowały na symboliczny gest. Fragment listu Swietłany Skoriukowej z Petersburga:

„Na święta majowe jeździłam do Wołogdy do ojca. Poszliśmy na cmentarz na grób mamy i babci. Wysypaliśmy ziemię na grób mamy i babci, żony dziadka Paszy. Teraz są razem, symbolicznie. Pomimo chłodu, byłam z tatą bardzo szczęśliwa, że udało się to zrobić. Teraz chciałabym przyjechać do Polski na grób dziadka, ale jest to bardzo trudne. Być może kiedyś uda mi się przyjechać wraz z synem. Kłaniam się nisko i bardzo dziękuję!”.

Walentina Azarowa z Estonii przysłała wideo z cmentarza. – Jesteśmy szczęśliwi, że babcia w końcu doczekała się swojego syna. Bardzo dziękujemy! – powiedziała wnuczka czerwonoarmisty.

© Zdjęcie: Andriej Wypołzow Potomkini czerwonoarmisty Pawła Koczina rozsypuje ziemię na grobie jego żony. Wołogda

Polscy działacze społeczni i historycy od kilku lat współpracują z rosyjskimi kolegami, aby uczcić pamięć ofiar hitlerowskiego obozy Stalag I B. W 2015 roku w ratuszu w Olsztynku otwarto wystawę „Niewola ich nie złamała”, opowiadającą o losach pięciu czerwonoarmistów.

W obozie przetrzymywano około 400 tys. jeńców wojennych ze Związku Radzieckiego, Polski, Włoch, Francji, Belgii, Holandii.

Podczas wojny zginęło w nim 55 tys. osób, w tym ponad 50 tys. żołnierzy radzieckich. Stalag I B został wyzwolony przez Armię Czerwoną 21 stycznia 1945 roku.

Do tej pory na polu, gdzie przetrzymywani byli żołnierze, lokalni mieszkańcy znajdują fragmenty drutu kolczastego, guziki, monety z różnych krajów, w tym radzieckie kopiejki.

Andriej Wypołzow, rosyjski dziennikarz, Kaliningrad