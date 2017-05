Polska nie chce przymusowej relokacji uchodźców

Polska odmówiła przyjęcia do siebie uchodźców w ramach programu Unii Europejskiej w sprawie ich relokacji. Premier Beata Szydło oświadczyła, że jest to oficjalne stanowisko polskiego rządu.

© AFP 2017/ John Thys Schetyna nie chce żadnych uchodźców w Polsce

„Będziemy przekonywać partnerów do tego, by zmienili swoje zdanie (ws. relokacji uchodźców) zamiast przymuszać nas do prowadzenia polityki nieodpowiedzialnej z polskiego punktu widzenia, ale przede wszystkim: sprzecznej z prawami człowieka. Przymusowa relokacja jest sprzeczna z prawami człowieka” — powiedział Szczerski.

Wcześniej we wtorek europejski komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Awramopulos powiedział, że Komisja Europejska zamierza w czerwcu zagrozić Polsce i Węgrom sankcjami, jeśli w ciągu miesiąca nie zaczną przyjmować uchodźców, którzy trafili do Włoch i Grecji.

„Wzywam Polskę i Węgry, które nie przyjęły do siebie ani jednej osoby potrzebującej ochrony, aby zaczęły robić to teraz” — powiedział Awramopulos dziennikarzom w Strasburgu.

We wrześniu 2015 roku szefowie MSW UE większością głosów postanowili przesiedlić do 23 z 28 krajów wspólnoty, oprócz wcześniej uzgodnionych 40 tysięcy osób, które ubiegają się o azyl, kolejnych 120 tysięcy uchodźców znajdujących się na terytorium Unii Europejskiej.