Ruszyła 8. edycja Warszawskich Targów Książki. Rosji na nich nie zabrakło

Jak powiedział Sergiej Kajkin z Dyrekcji Generalnej Międzynarodowych Wystaw Książek i Targów, „w tym roku przywieźliśmy ponad 700 pozycji". „Wydawnictwa ochoczo przystały na naszą propozycję uczestnictwa w warszawskich targach, co świadczy o dużym zainteresowaniu tą imprezą" — podkreślił Kajkin.

© Fotolia/ Kara Ukraina będzie konfiskować wydane w Rosji książki

Według słów dyrektora, organizatorzy wystawy postarali się o to, by pokazać polskim gościom to, co może ich zainteresować. „Zawsze prezentujemy literaturę klasyczną i dziecięcą, materiały do nauki języka rosyjskiego, książki z dziedziny kultury i sztuki" — dodał Kajkin, wyrażając przekonanie, że Polaków zaciekawią także liczne pozycje dotyczące historii wojskowwości.

Jak poinformował Kajkin, w ramach warszawskich targów organizatorzy rosyjskiego stoiska poprowadzą spotkania i wykłady z udziałem tłumaczy i wydawców. „Dla nas ważne jest to, by uczynić pierwszy krok w kierunku nawiązania współpracy. Dziś na przykład podpisujemy porozumienie o wymianie stoisk między Warszawskimi Targami Książek i Moskiewskimi Międzynarodowymi Targami Książek" — powiedział Kajkin. To krok w kierunku nawiązania ściślejszej współpracy".

© flickr.com/ Fahrenheit 451 Autorce książki o udziale Litwinów w Holokauście grozi śmierć

Rosyjskie stoisko zajęło powierzchnię kilku metrów kwadratowych i zostało opracowane w stylu awangardowym. Książki na stelażach zostały ułożone tematycznie. Goście mogą znaleźć opracowania historyczne, biografie znanych polityków, uczonych, ludzi sztuki, tłumaczenia polskich autorów, literaturę piękną, książki dla dzieci, opracowania metodyczne do nauki języka, podręczniki i katalogi.

Na warszawskich targach zaprezentowano prawie 800 wydawnictw z 32 krajów. To rekordowy wynik dla warszawskiej wystawy. W ubiegłym roku na targach zaprezentowano tylko 25 krajów. Gościem honorowym tegorocznych targów książki są Niemcy. Na niemieckim stoisku o powierzchni 220 metrów kwadratowych zaprezentowało się 66 wydawców.

Rosję zaprezentuje między innymi znana pisarka, mistrzyni kryminałów Tatiana Polakowa.