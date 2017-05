MON faworyzował Boeinga. Macierewicz ma problem

© Sputnik. Igor Zarembo Kaliningrad: transport rosyjskiego węgla do Polski będzie łatwiejszy

Izba była bezlitosna — okazuje się, że resort Macierewicza nie tylko faworyzował Boeinga, nie doprecyzował zasad wyboru tych maszyn z wolnej ręki, ale również wprowadził urzędników w błąd, podając nieprawdziwą informację, że pieniądze na samoloty dla VIP-ów przepadną, jeżeli nie zostaną wydane do końca 2017 roku. Wiceminister Bartosz Kownacki stara się odpierać te zarzuty, ale słabo mu to idzie. To on był odpowiedzialny za zakupy w polskiej armii.

— MON nie wprowadziło w błąd KIO. Jednym z kilku argumentów uzasadniających wybór trybu zamówienia było zaburzenie finansowania całego programu — przekonuje. I brnie dalej: — Wszczęcie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki odbyło się na warunkach zdefiniowanych dla samolotu Boeing B737-800. Ani Airbus, ani żaden podmiot oferujący samoloty tej firmy nie zgłosił się do wcześniejszego przetargu.

Posłowie opozycji głośno protestują. Chcą, aby kontrakt został unieważniony. — Z orzeczenia KIO wynika, że zamówienie opiewające na 2,5 miliarda zł na zakup średnich samolotów dla VIP został ustawiony — mówi Czesław Mroczek z PO. — Nie może być tak, że w państwie tolerowana jest nieuczciwość i łamanie prawa. Odpowiedzialność za ten skandal spada na całą rządzącą formację.

Wyrok KIO nie jest prawomocny. MON złożyło odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie. „W ocenie Izby zamawiający nieprawidłowo ocenił stan faktyczny przyjmując iż istniej tylko jeden wykonawca The Boeing Company zdolny wykonać dostawę (…)" — brzmiał werdykt Izby.

Postępowanie dotyczące uruchomienia przetargu na zakup małych i średnich samolotów dla VIP-ów ruszyło już w pierwszym kwartale 2016. Startowało w nim kilka firm. Następnie zostało unieważnione ze względu na błędy formalnoprawne w ofertach. W marcu 2017, rok później, uruchomiono kolejną procedurę, tym razem w trybie zamówienia z wolnej ręki. KIO stwierdziła, że Ministerstwo Obrony nie miało prawa do tego postępowania zapraszać tylko Boeinga: „MON, wybierając tryb z wolnej ręki dla samolotów VIP-owskich — łamie też zasadę konkurencji i ustawę prawo o zamówieniach publicznych".

Sprawę po raz kolejny będzie badać Najwyższa Izba Kontroli. Chcieli tego nie tylko posłowie opozycji, ale również PiS.

