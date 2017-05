© Sputnik. Mikhail Markiv Hrojsman proponuje deputowanym by wystawili mu ocenę z pracy

Zawiadomienie zostało złożone pod koniec 2016, ale teraz prokuratura zdecydowała się podjąć działania. Przesłuchano dziennikarza Radia Koszalin Andrzeja Rudnika, który prowadził wtedy audycję i który również jest oskarżony o nawoływanie do nienawiści na tle etnicznym. Co się wydarzyło na antenie Radia Koszalin ? Miała tam miejsce rozmowa wokół filmu „Wołyń". Przebiegała następująco:

„Wojciech Cejrowski: Ukraińcy to gwałciciele i rzeźnicy.

Andrzej Rudnik: Ale nie wszyscy oczywiście.

Wojciech Cejrowski: Nie wiem tego czy nie wszyscy. Jeżeli mój brat jest gwałcicielem i rzeźnikiem, a ja przez dziesiątki lat, po tym jak dokonano rzezi wołyńskiej, twierdzę cały czas, że on jest bohaterem, to to mnie czyni rzeźnikiem i gwałcicielem. Bo znaczy to, że mnie nie to przeszkadza, że on był rzeźnikiem i gwałcicielem. Liczy się dla mnie tylko to w jakiej sprawie gwałcił i rozrzynał ludzi. No więc na Pańskie pytanie „czy wszyscy Ukraińcy?" stwierdzam, że wszyscy. (…) Żaden Ukrainiec do tej pory nie uporządkował tej sprawy. Nikt tam nie wystąpił ze znacznych Ukraińców mówiąc: „Ci nasi bohaterowie to nie są bohaterowie. Tak, walczyli o niepodległą Ukrainę ale takimi metodami się nie załatwia spraw". Bo nie można dobra uzyskać czyniąc makabryczne zło".

W zawiadomieniu, które Tyma złożył do prokuratury w imieniu ZUwP, oskarżano Wojciecha Cejrowskiego o to, że jego wypowiedzi „są obelżywe, urągające, uwłaczające godności człowieka, wyrażają pogardę wobec Ukraińców, poniżają ich w oczach opinii publicznej, a w konsekwencji znieważają osoby narodowości ukraińskiej z powodu ich przynależności narodowej".

W obronę obu dziennikarzy zaangażował się niezawodny ks. Isakowicz-Zaleski. Sprawa jest o tyle przykra, że nie wiadomo, po czyjej stronie się postawić. Z jednej stoi bowiem negacjonista wołyński Tyma, znany z tego, że zaprzecza ludobójczym akcjom UPA, z drugiej — redaktor, który w Polsce jest już prawdziwą ikoną nienawiści i nacjonalizmu, a także polskich fantazji o byciu kolonialną potęgą.

Poglądy autorki mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.