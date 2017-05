Biedroń + Sawczenko = Wielka Miłość

Prezydent Słupska zrobił rzecz nie tylko niezrozumiałą, ale po prostu zapierającą dech. Najpierw pozował z Nadią Sawczenko do zdjęć, na których w atmosferez wielkiej ponadnarodowej przyjaźni wymieniają się książkami (ona jemu podaje „Ukraina, moja miłość", on jej swoją autobiografię „Pod prąd"), potem wrzucił na Facebooka pełną ekscytacji dedykację: „Są momenty kiedy człowiek pęka z dumy. Moja i pewnie każdego przyzwoitego człowieka bohaterka — Nadia Sawczenko. Zaszczyt!" — napisał Robert Biedroń na swojej tablicy.

Internauci zwrócili mu uwagę, że nie powinien reklamować postaci o wątpliwych moralnie konotacjach, w dodatku prezentującej poglądy antysemickie, co dało się słyszeć w audycji w stacji telewizyjnej NewsOne. Pod koniec marca miała miejsce taka oto wymiana zdań:

— Mieliśmy mongolskie jarzmo, mieliśmy polskie jarzmo na Ukrainie, teraz mamy żydowskie. Dlaczego pani o tym milczy?— zapytała kobieta dzwoniąca do studia. — Dziękuję, dobre pytanie. Jeżeli o czymś mówi naród, to znaczy, że naród mówi prawdę — odpowiedziała Sawczenko. Potem tłumacząc się z tej wypowiedzi, pogrążyła się jeszcze bardziej: — Nie mam nic do Izraelitów, nie lubię Żydów.

Czy prezydent Słupska zna tę wypowiedź? Zapewne nie, w przeciwnym razie raczej nie pozowałby z ukraińską „bohaterką" do wspólnych zdjęć. Czy nie zna również jej wypowiedzi o tym, że marzy, by zostać ukraińskim Pinochetem? Czy nie zna raportów Amnesty International, które punktują zbrodnie batalionu Ajdar, którego członkinią była Sawczenko?

Biedroń na prezydenta? W 2020 ma ogromne szanse

Prezydent Biedroń nie powiedział tego wprost, jednak komentatorzy polityczni podejrzewają, że będzie chciał wystartować w wyborach prezydenckich w 2020 roku — jak wynika zresztą z sondaży, ma spore szanse na wejście do drugiej tury. Jednak gest na Stadionie Narodowym z pewnością odrzuci wielu świadomych wyborców, którzy nie ulegają przekazowi mainstreamowych mediów i o Sawczenko wiedzą znacznie więcej niż to, że jest „bohaterką, ponieważ siedziała w rosyjskim więzieniu".

